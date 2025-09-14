Le Commandant des Opérations Spéciales des Forces américaines en Afrique en visite en Algérie

Dans un communiqué transmis à notre rédaction, l’ambassade des États-Unis en Algérie a annoncé la visite à Alger du Général Major Claude K. Tudor Jr., Commandant des Opérations Spéciales des Forces américaines en Afrique.

Le Général Major Claude K. Tudor Jr. effectue une visite à Alger le dimanche 14 septembre pour rencontrer le Général de Corps d’Armée Mostefa Smaali, Commandant des Forces terrestres algériennes.

Cette rencontre marque la première délégation militaire américaine de haut niveau à se rendre en Algérie depuis la visite du Commandant de l’AFRICOM en janvier 2025 pour la signature d’un mémorandum d’entente historique sur la coopération militaire.

Selon le communiqué, l’Algérie est un leader régional doté d’une expérience avérée dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, et collabore avec les pays voisins afin de développer leurs capacités sécuritaires.

La coopération militaire continue entre les États-Unis et l’Algérie illustre la vision commune pour la consolidation de la paix et la stabilité régionales et internationales à travers le dialogue stratégique.

Le Général Major Tudor a pris ses fonctions de Commandant des Opérations Spéciales des Forces américaines en Afrique en juin 2025. Il est responsable de l’ensemble des opérations spéciales américaines menées à travers l’Afrique et dirige plus de 1900 militaires américains, personnels issus de différentes agences gouvernementales et militaires internationaux opérant dans 19 pays en Afrique et en Europe.

