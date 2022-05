Le comédien Mohamed Hazim est décédé

La scène humoristique algérienne vient de perdre l’une de ses pointures. En effet, la vedette de la série culte « Bila Houdoud », le grand comédien Mohamed Hazim s’est éteint ce mercredi, 4 mai, à l’âge de 70 ans des suites d’une longue maladie.

Le célèbre acteur algérien Mohamed Hazim a rendu l’âme ce mercredi 4 mai à l’hôpital militaire régional universitaire Docteur Emir Mohamed Benaissa de la wilaya d’Oran, relevant de la deuxième Région militaire. Le regretté artiste était souffrant et son état de santé ne cessait de se dégrader. D’ailleurs, son épouse avait fait savoir que son état se compliquait et qu’il souffrait d’un hématome et d’une insuffisance rénale, lançant un appel aux autorités pour assurer sa prise en charge.

En avril dernier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait instruit la prise en charge sanitaire du grand comédien Hazim qui devait être transféré ce jeudi en France pour recevoir les soins médicaux nécessaires. Hélas, son état s’est dégradé et il a rendu son dernier souffle ce mercredi, laissant en deuil sa famille, mais aussi des millions de téléspectateurs Algériens qui l’ont connu à travers le petit écran.

Une lourde perte pour le septième art algérien

De son vivant et depuis près d’un an, le défunt artiste avait lancé plusieurs cris de détresse quant à la dégradation de son état de santé. En octobre 2021, alors qu’il était déjà très malade, Hazim avait déclaré percevoir un salaire mensuel s’élevant à 20.000 dinars algériens, une pension de retraite qu’il touche grâce à son ancien poste au sein de la Sonatrach, sans percevoir une quelconque rémunération pour sa longue et brillante carrière de comédien pour les rôles interprétés à l’écran et au théâtre.