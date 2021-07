Le comédien Farid Rockeur est décédé

L’acteur comédien Farid Rockeur, de son vrai nom Farid Kessaissia, est décédé ce lundi matin d’un arrêt cardiaque,à l’âge de 62 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le comédien Farid Kessaissia, connu sous le nom de « Fred Rockeur», est décédé lundi matin des suites d’une crise cardiaque.

Farid Rockeur, le visage de la télévision connu pour ses rôles comiques, notamment aux côtés de l’artiste Beyouna dans « Nass Mellah City », est décédé vers cinq heures du matin, à l’âge de 62 ans.

Le défunt est né le 24 juillet 1964. Il a commencé sa carrière artistique en 1985 à travers le film « Pour l’amour de l’Algérie ».

Il a ensuite participé à plusieurs œuvres comiques, qui ont connu un grand succès, telles que « Nass Mellah City », « Dejm3i Family « dans sa troisième saison, « Hajj Lakhdar « , et la série « Dar Laajeb » dans la deuxième saison , et a également participé à certaines émissions telles que « Rock Dialna » et Bouzenazel ».

Il était connu pour son audace et sa confiance dans la critique de ce qui se passe sur la scène artistique. Il a toujours tiré à boulets rouges sur d’anciens responsables du secteur culturel, et dire qu’ils étaient la raison de la marginalisation des grands comédiens et des grands artistes qui faisaient la joie du peuple dans les années de la décennie.

L’enterrement du défunt aura lieu lundi après la prière d’El-Asr au cimetière Sefsafa à Lmalha dans la wilaya d’Alger.