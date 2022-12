Le collège d’Europe offre des bourses d’études aux Algériens

Le Collège d’Europe, basé à Bruges (Belgique) et Varsovie est reconnu pour être l’une des plus « prestigieuses écoles » de troisième cycle d’études européennes. Le Collège d’Europe se caractérise par son indépendance académique, son bilinguisme, la diversité de son corps enseignant et son environnement multiculturel, et bien d’autres aspects qui font de cet établissement une école dont les diplômes sont reconnus.

Afin de donner la chance aux étudiants étrangers d’accéder à cet établissement, le Collège d’Europe propose de nombreuses bourses pour différents pays avoisinant.

Selon nos sources, cette école réitère la mise en place de bourses pour l’année académique 2023-2024 pour plusieurs pays, soit : l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Egypte, la Géorgie, la Jordanie, le Liban, la Libye, la Moldavie, le Maroc, l’Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie et l’Ukraine.

Les citoyens algériens pourront donc cette année, postuler afin de bénéficier de cette opportunité. A savoir que ces bourses couvrent les frais académiques ainsi que le logement, les repas et les frais de voyage.

Bourses pour le Collège d’Europe : quelles sont les conditions ?

Nous avons plus d’informations quant aux personnes qui sont concernées par ces bourses. Elles sont donc destinées aux jeunes diplômés ou jeunes professionnels titulaires d’un diplôme de Bac+4 ou un Master 2.

Selon les informations communiquées sur le site internet du Collège d’Europe, l’admission au Collège d’Europe requiert que le candidat dispose d’un diplôme de Master type Bologne, soit un diplôme « équivalent antérieur, ou encore un diplôme universitaire avec au moins 240 crédits ECTS obtenus dans une université ».

Les personnes qui disposent d’un diplôme de bachelier peuvent aussi postuler à certaines conditions. Elles doivent en effet posséder une solide formation dans le domaine du programme académique pour lequel elles postulent.

En ce qui concerne les conditions linguistiques, le Collège d’Europe demande des prérequis spécifiques. L’ensemble des certificats en langue internationaux sont reconnus par l’école à condition qu’ils « correspondent aux niveaux préconisés par le Conseil de l’Europe ».

Les postulants peuvent aussi fournir un certificat universitaire ou une lettre de recommandation de la part d’un professeur de langues attestant du niveau de celui-ci. Les certificats de langue des universités, des écoles et des organismes d’essai, sont eux aussi acceptés si le niveau de langue est précisé.

Néanmoins, l’école apporte quelques recommandations. Les tests de langues de prédilection pour la langue française sont : les diplômes de l’Alliance française, le DELF / DALF, le TCF, le Certificat de Français Juridique de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris ou le TFI.

Les tests de langues recommandés pour la langue anglaise sont : IELTS, University of Cambridge, TOEFL.

Quels sont les domaines recherchés par l’école ?

Bien évidemment, certains domaines sont plus recherchés pour ces offres de bourses. Ce sont les sciences humaines, l’histoire, la sociologie, les sciences juridiques et administratives, le droit, la communication, le journalisme, les sciences politiques et la philosophie.

Un autre domaine d’études est lui aussi très apprécié par l’école : les sciences économiques. Celui-ci englobe divers volets comme les finances, la gestion, les statistiques, les sciences commerciales le management, les banques ou même les statistiques.

Quelle est la procédure à suivre pour postuler ?

Afin que les personnes voulant profiter de cette opportunité puissent postuler aisément, le Collège d’Europe a mis à disposition un onglet dédié à cela sur le site internet de l’école : www.coleurope.eu

Les candidats doivent donc s’enregistrer et introduire leur candidature d’admission en ligne, , accompagnée de tous les documents requis.

Cependant, il faut savoir qu’un délai a été mis en place. La date limite est fixée, c’est le 18 janvier 2023. A partir de celle-ci, les candidatures seront évaluées par les départements d’études au Collège d’Europe afin qu’une présélection soit faite.

Les candidats présélectionnés seront ensuite conviés à un entretien, suite auquel les décisions seront prises puis les postulants seront informés par «e-mail ».