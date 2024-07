Le CNEP-Banque Lance une Vente de 2490 Logements et Locaux Commerciaux dans 11 Wilayas

Le jeudi 4 juillet 2024, le CNEP-Banque (Caisse Nationale d’Épargne et de Prévoyance – Banque) a annoncé le lancement d’une opération de vente de 2490 logements et locaux commerciaux répartis sur 11 wilayas. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de la banque publique pour répondre aux besoins croissants de ses clients et soutenir le développement économique du pays.

Selon le communiqué officiel du CNEP-Banque, cette nouvelle offre comprend 2100 unités de logement et 390 locaux commerciaux. Ces biens immobiliers sont mis en vente à travers 11 wilayas (Alger, Oran, Constantine, Annaba, Blida, Tlemcen, Béjaïa, Sétif, Batna, Ouargla et Ghardaïa.,) témoignant de l’engagement de la banque à diversifier ses offres et à promouvoir le développement économique à travers le territoire national.

“Le CNEP-Banque s’engage à mettre à la disposition de ses clients des produits et services qui répondent à leurs attentes et besoins croissants“, peut-on lire dans le communiqué. Cette opération de vente massive est donc une réponse directe aux demandes de la clientèle en matière de logement et d’opportunités commerciales.

Des détails accessibles et une consultation simplifiée

Les clients intéressés par cette offre peuvent obtenir plus de détails en se rendant dans les agences de la banque ou en consultant le site dédié à cette opération : CNEP-Market.

Cette plateforme en ligne permet aux potentiels acquéreurs de découvrir les caractéristiques des logements et des locaux commerciaux disponibles, facilitant ainsi le processus de sélection et d’acquisition. La transparence et l’accessibilité des informations sont des priorités pour le CNEP-Banque, qui souhaite accompagner ses clients dans chaque étape de leur projet immobilier.

Depuis sa création peu après l’indépendance, le CNEP-Banque a joué un rôle crucial dans la gestion de l’épargne des Algériens et dans la facilitation de l’accès au logement. En accompagnant les familles et les professionnels de l’immobilier, la banque a su se positionner comme un acteur clé du secteur financier et immobilier en Algérie.

“Le CNEP-Banque, fondé pour garantir l’épargne des citoyens algériens et faciliter leur accès au logement, a toujours été un partenaire de confiance pour les familles et les professionnels de l’immobilier“, souligne le communiqué.

Avec cette nouvelle offre de logements et de locaux commerciaux, le CNEP-Banque répond à une demande de plus en plus pressante de ses clients. La diversification des offres immobilières à travers plusieurs wilayas démontre la volonté de la banque d’atteindre un large public et de contribuer à la dynamique économique locale.

En mettant en vente 2100 unités de logement et 390 locaux commerciaux, le CNEP-Banque espère non seulement satisfaire les besoins immédiats de ses clients, mais aussi stimuler le marché immobilier et soutenir les initiatives commerciales à travers le pays.