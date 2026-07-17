Astronomie : où et à quelle heure observer le spectacle céleste de ce vendredi ?

Les passionnés d’astronomie et les amateurs de ciel nocturne auront rendez-vous avec un phénomène céleste remarquable ce vendredi 17 juillet 2026. Peu après le coucher du Soleil, le croissant de Lune et la planète Vénus offriront un magnifique spectacle visible à l’œil nu.

Les amateurs d’observation du ciel pourront assister, ce vendredi 17 juillet 2026, à un élégant rapprochement apparent entre le croissant de Lune et Vénus, l’un des astres les plus lumineux du ciel nocturne.

Le phénomène sera visible à partir de 20 h 30, heure locale, soit peu après le coucher du Soleil. Pour l’observer dans les meilleures conditions, il suffira de regarder en direction de l’horizon ouest, où les deux astres apparaîtront particulièrement proches l’un de l’autre.

Selon les données astronomiques, la distance apparente entre les centres de la Lune et de Vénus sera d’environ 2,8 degrés, tandis qu’ils se situeront à près de 20 degrés au-dessus de l’horizon, offrant un spectacle facilement accessible sans équipement particulier.

Amateurs d’observation : est-ce un phénomène visible à l’œil nu ?

Aucun télescope ni paire de jumelles ne sera nécessaire pour profiter de ce rapprochement céleste. Si les conditions météorologiques sont favorables et que le ciel est dégagé, le phénomène pourra être observé à l’œil nu depuis la plupart des régions.

Ce type de configuration, appelé conjonction apparente, ne signifie pas que la Lune et Vénus sont réellement proches dans l’espace. Il s’agit d’un effet de perspective depuis la Terre, donnant l’impression que les deux astres sont voisins dans le ciel.

Voici quelques conseils pour profiter du spectacle

Pour observer ce phénomène dans les meilleures conditions, choisissez un endroit offrant une vue parfaitement dégagée vers l’horizon ouest, loin des immeubles, des arbres ou des reliefs susceptibles de masquer le ciel.

S’éloigner des zones fortement éclairées permettra également de profiter d’une meilleure visibilité et d’apprécier davantage l’éclat de Vénus, l’une des planètes les plus lumineuses du ciel nocturne.

Les premières minutes suivant le coucher du Soleil seront les plus propices à l’observation. À mesure que le ciel s’assombrira, le fin croissant de Lune et Vénus apparaîtront côte à côte, offrant un contraste saisissant et un spectacle particulièrement photogénique. Les deux astres resteront visibles pendant un certain temps avant de s’abaisser progressivement vers l’horizon et de disparaître.

Accessible sans aucun équipement particulier, ce rapprochement apparent constitue une excellente occasion de s’initier à l’observation du ciel. Que l’on soit passionné d’astronomie ou simple amateur de beaux paysages célestes, ce rendez-vous promet un moment privilégié pour contempler le ciel d’été et admirer l’un des phénomènes astronomiques les plus élégants de cette période de l’année.