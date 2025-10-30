Le CHU d’Oran teste une technique révolutionnaire contre la douleur (et c’est un succès)

Le service de neurochirurgie du CHU 1ᵉʳ Novembre 1954 d’Oran a franchi une étape majeure dans le domaine de la chirurgie fonctionnelle, plaçant l’établissement à la pointe de l’innovation médicale.

Durant trois jours consécutifs, l’équipe dirigée par le Pr Rabah Guerbouz a réalisé une série d’interventions inédites sur quinze patients souffrant de névralgie du trijumeau, une pathologie caractérisée par des douleurs chroniques intenses.

Cette avancée repose sur la technique de radiofréquence pulsée, utilisée pour la première fois dans cet hôpital. Elle consiste à introduire une fine aiguille au contact du nerf douloureux, sous contrôle radiologique. Pour y diffuser des ondes thermiques ciblées.

Cette approche permet de neutraliser les fibres nerveuses responsables de la douleur tout en préservant les autres fonctions du nerf. Réalisée sous anesthésie locale et sans chirurgie ouverte, elle assure une récupération rapide et minimise les risques postopératoires.

Radiofréquence pulsée : des interventions multidisciplinaires pour élargir les traitements

En parallèle, le service a pris en charge des patients présentant des spasmes musculaires localisés des membres supérieurs et inférieurs. Marquant également une première pour l’établissement.

Ces opérations ont été conduites en collaboration avec le service de chirurgie orthopédique dirigé par le Pr Anouar Djawad Midas. Illustrant la complémentarité croissante entre les différentes spécialités chirurgicales du CHU

En outre, pour le Pr Rabah Guerbouz, cette réussite constitue une étape clé. « Nous visons la maîtrise des techniques modernes de chirurgie nerveuse fonctionnelle pour offrir à nos patients des traitements précis, sûrs et conformes aux standards internationaux. Les affections du système nerveux (tumeurs, malformations, pathologies vasculaires, douleurs chroniques) exigent des compétences pointues et une coordination parfaite entre services. »

CHU d’Oran : un programme de modernisation ambitieux

Cette avancée s’inscrit dans le cadre d’un programme de modernisation de la neurochirurgie fonctionnelle soutenu par la direction de l’établissement. Le CHU d’Oran a investi dans des équipements de dernière génération et favorise le travail pluridisciplinaire.

Par ailleurs, l’équipe bénéficie également de l’expertise du Pr Ben Aissa Abdennebi, récemment intégré et reconnu en chirurgie neurologique fonctionnelle.

De plus, le service travaille en étroite collaboration avec les services de neurologie, de médecine physique et réadaptation, de neurophysiologie et d’anesthésie-réanimation.