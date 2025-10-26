Le CHU de Annaba frôle le drame : un vol organisé sème la panique en réanimation

Un grave incident a secoué l’Hôpital Universitaire Ibn Rochd de Annaba, où une série de vols ciblant les infrastructures vitales de l’établissement a failli provoquer une catastrophe humanitaire.

Les services de sécurité ont récemment procédé à l’arrestation d’un individu en flagrant délit, soupçonné d’appartenir à un gang spécialisé dans le vol de conduits et de tuyaux de raccordement essentiels à l’alimentation en eau potable et en gaz naturel.

Les larcins se sont multipliés ces derniers temps, visant particulièrement les services de traitement et de chirurgie. La situation a atteint un point critique lorsque la coupure délibérée de canalisations a provoqué l’interruption soudaine de l’alimentation en eau potable du service de réanimation et de la section de chirurgie générale des urgences chirurgicales.

Annaba : Panique aux urgences du CHU Ibn Rochd

Cette coupure a immédiatement plongé le personnel administratif et médical dans un état de panique, notamment au service de réanimation. En effet, de nombreux appareils vitaux utilisés pour la prise en charge des patients dans le coma ou en état critique dépendent d’un approvisionnement constant en eau pour garantir la fourniture d’oxygène. La vie de patients en état de santé critique a été mise en péril.

Alertés par les équipes de l’hôpital, les services de sécurité ont rapidement déployé un dispositif de surveillance pour mettre fin à ces agissements. Ce dispositif a permis l’arrestation d’un suspect, âgé d’une cinquantaine d’années, pris en flagrant délit à l’intérieur d’une fosse, près du bâtiment du service de réanimation et des urgences chirurgicales.

🟢 À LIRE AUSSI : Faux contrats, 320 000€ dérobés: 40 Algériens victimes d’une arnaque aux titres de séjour en France

L’individu était en possession d’outils de coupe de tuyaux et de quantités considérables de matériaux volés en cuivre.

Catastrophe humaine évitée de justesse

L’intervention rapide des services de sécurité a permis de localiser et de réparer la panne en un temps record, rétablissant l’approvisionnement en eau des sections critiques, notamment la réanimation. Cette célérité a permis de sauver les vies des patients dont l’état de santé était précaire.

Face à la police judiciaire, le suspect a reconnu les faits, avouant avoir commis plusieurs vols dans divers services de l’Hôpital Universitaire. Il a par ailleurs déclaré que le vol des conduits et tuyaux alimentant le service de réanimation était la « dernière étape » de son plan au sein de l’établissement. Il a toutefois refusé de révéler l’identité de ses complices.

🟢 À LIRE AUSSI : 151 milliards de centimes et 800 000 comprimés saisis : les détails d’une opération inédite à Alger

Les services de sécurité poursuivent leurs enquêtes approfondies pour identifier et interpeller l’ensemble des membres de ce gang. Le suspect arrêté sera déféré devant la justice par les services de sécurité pour compléter les procédures de poursuite au niveau du tribunal de Annaba.