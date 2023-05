Le chercheur algérien Hossem Cherrad lauréat du prix mondial Khalifa de l’éducation

Le chercheur et professeur algérien, Hossem Eddine Cherrad, a remporté le prix Khalifa de l’éducation dans la catégorie des enseignants créatifs lors d’un concours international de renommée mondiale.

Ce concours a attiré la participation de 20 000 personnes venant des quatre coins du monde, couvrant trois continents.

Cherrad a soumis un dossier de candidature détaillé de 500 pages, reflétant le travail acharné qu’il a accompli au cours des trois dernières années.

Après cette étape, il a été sélectionné pour passer à la phase des entretiens personnels, ce qui lui a valu le titre d’Ibn Sétif, le premier et unique Algérien à être couronné à l’échelle internationale. Bientôt, il sera également honoré aux Émirats arabes unis.

Un parcours académique marquant

Le professeur Hossem Eddine Cherrad possède un parcours académique impressionnant avec plusieurs diplômes à son actif.

Il a obtenu un Baccalauréat en sciences islamiques, suivi d’une Licence en droit islamique avec une spécialisation en jurisprudence et ses origines, délivrée par l’Université islamique Emir Abdelkader en Algérie.

Il a ensuite poursuivi ses études avec un Master en droit islamique en Syrie. Parallèlement, il a également obtenu un diplôme en psychologie de l’Université de Damas.

De plus, il détient un Baccalauréat en études saintes de l’Université d’Istanbul en Turquie. En tant qu’écrivain et auteur, il a publié plusieurs ouvrages, dont « Les Moyens Plus Faciles et Plus Rapides pour Mémoriser le Saint Coran » et « Les Secrets de la Réussite Académique ». Son expertise et ses connaissances approfondies font de lui une autorité dans son domaine.