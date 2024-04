Le chercheur algérien Fouad Bousetouane doublement récompensé aux USA

Le chercheur algérien, Fouad Bousetouane vient de décrocher une double distinction aux États-Unis d’Amérique. Cette dernière vient récompenser les travaux de ce jeune prodige algérien dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Originaire de la wilaya d’Annaba, Fouad Bousetouane est aujourd’hui directeur exécutif au Research Center for Artificial Intelligence de la société américaine Grainger et il est détenteur de plus de 20 brevets dans le monde de l’intelligence artificielle.

L’Algérien Fouad Bousetouane dans la liste du « Marquis Who’s Who »

Dernièrement, le bureau américain des brevets et des marques de commerce, USPTO, a décerné une mention d’honneur au chercheur algérien Fouad Bousetouane. Notamment, pour sa dernière invention qui se base sur l’utilisation des capteurs de Lazer et de la visualisation artificielle.

Mais ce n’est pas tout, l’éditeur américain « Marquis Who’s Who » a décidé d’intégrer le nom de ce prodige algérien à sa liste d’honneur des personnalités, scientifiques et chercheurs ayant un impact positif sur la science et la société. Rappelons, le « Marquis Who’s Who » est un éditeur américain de répertoires biographiques des personnes considérées ayant accompli quelque chose de notable.

Qui est Fouad Bousetouane, le prodige algérien de l’intelligence artificielle ?

Ambitieux, ce jeune chercheur algérien a d’abord fait ses études à l’université Badji Mokhtar d’Annaba avant de décrocher une bourse pour poursuivre ses études au centre international des études spatiales. Sa carrière, dans ce domaine, est lancée lorsqu’il rencontre une personne, à Barcelone, qui l’invite à poursuivre ses recherches aux USA.

Par ailleurs, Fouad a rejoint le Research Center for Artificial Intelligence de la société américaine Grainger, dont il devient directeur général, trois ans plus tard. Fouad Bousetouane a acquis sa réputation de génie de l’informatique en développant un logiciel permettant de reconnaitre un total d’un million de produits industriels en l’espace de trois secondes, sachant que le système d’Amazon prend 12 secondes pour obtenir le même résultat.

En effet, ce système d’identification artificielle est actuellement le plus rapide et le plus précis du monde. Ce qui a permis à son entreprise de garder une longueur d’avance par rapport à ses concurrents.

