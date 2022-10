Le chercheur algérien Belgacem Haba couvre les façades de New York

Il est l’homme le plus inventif, il compte en son actif plus de 1700 brevets, le chercheur algérien Belgacem Haba n’est pas un inconnu en Algérie et au monde entier. Cet enfant d’El Meghair au sud algérien, ce scientifique armé de ses multiples inventions représente la fierté de tout un peuple.

En effet, grâce à de multiples inventions dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce chercheur algérien a gagné en notoriété et s’est distingué à plusieurs reprises au niveau mondial. Et ce, avant de devenir l’un des grands chercheurs contemporains des États-Unis d’Amérique. Aujourd’hui, il représente une excellente référence dans le domaine de l’ingénierie électronique.

À titre de rappel, Belgacem Haba a lancé sa première université privée en Algérie, le mois d’août dernier. Baptisé « Numidia institute of technology », cette université invite les étudiants algériens à saisir l’opportunité de se lancer dans le domaine des nouvelles technologies.

Belgacem Haba honore l’ouverture de la New York Stock Exchange

Le succès de Belgacem Haba ne s’est pas arrêté au lancement de son université. Le plus récent, remonte au 3 Octobre dernier. En effet, le chercheur Belgacem Haba a été reçu au niveau des locaux de NASDAQ. Et De NYSE (New York Stock Exchange), comme invité d’honneur.

En effet, ce chercheur algérien a été invité par ses deux bourses pour assister à l’ouverture de la bourse NYSE. Mais aussi à la fermeture de celle de NASDAQ à New York. Il s’agit de ce qu’a confirmé l’inventeur le plus célèbre d’Algérie, sur ses réseaux officiels. Pour rappel, le NASDAQ constitue le deuxième plus important marché d’actions aux États-Unis. En cette occasion, les images du chercheur algérien Belgacem Haba ont été largement diffusées. Et ce, sur l’une des plus prestigieuses façades de New York celle de NASDAQ.

Sur la même publication, Belgacem Haba a également fait que ses deux entreprises Xperi et Adeia seront, désormais, au niveau de NYSE et de NASDAQ, respectivement.