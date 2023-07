Le chef Mohamed Cheikh cuisine pour les voyageurs de la classe Business de cette compagnie aérienne

Connu pour ses plats qui font voyager les personnes les plus gourmandes, le chef algérien Mohamed Cheikh se préparent pour entamer un nouveau projet, mais cette fois ça ne concerne pas un restaurant français, mais plutôt une compagnie aérienne.

Il s’agit bel et bien de la compagnie aérienne Corsair, qui opère des vols long-courriers au départ de ses bases à Lyon, Marseille, Nantes et bordeaux. Les voyageurs de la classe Business de cette compagnie aérienne française pourront déguster le menu pensé par ce gagnant Top chef 2021.

Corsair : nouveau menu en classe Business cuisiné par le chef algérien Mohamed Cheikh

En effet, la compagnie aérienne Corsair a levé le voile sur l’identité du chef qui cuisinera au profit des voyageurs de la classe Business. Il s’agit bien évidemment du gagnant de l’édition 2021 du concours français Top Chef, Mohamed Cheikh.

En effet, à partir de ce début du mois de juillet 2023, les voyageurs de la Business classe de Corsair pourront déguster le menu signature de Mohamed Cheikh. Et à partir du 1ᵉʳ septembre prochain, des menus saisonniers seront également proposés par les soins de ce top chef. Ces menus seront aussi disponibles pour les voyageurs de la classe Premium et économique en option payante et réservable 48 heures à l’avance.

Grâce à son menu signature, qui met en lumière une cuisine du monde entier, mais surtout une cuisine aux accents méditerranéens, riches en saveurs, en épices et en caractères.

Mohamed Cheikh, le chef nomade

Ayant entamé sa carrière derrière les fourneaux de la cuisine de sa grand-mère, Mohamed Cheikh a appris dès son jeune âge les bases d’une cuisine du cœur, notamment une cuisine riche, équilibrée et surtout gourmande. Ses premiers pas en étant professionnel les a fait auprès des chefs étoilés avant de rejoindre le prestigieux concours français de cuisine et devenir le top chef de l’édition 2021.

Mais ce n’est que le début pour ce talentueux chef, depuis ce concours, il enchaine les restaurants en mode nomade et fait gouter sa cuisine aux personnes les plus gourmandes et exigeantes. D’ailleurs, dans ce contexte, en compagnie de Matthias Mark, en 2021, il fait renaitre leur restaurant, baptisé Nomade, qui se présente comme un établissement itinérant qui a permis aux habitants de plusieurs villes françaises de gouter à cette cuisine gourmande.

