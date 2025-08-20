Le chef-d’œuvre « La Ruée vers l’or » de Charles Chaplin débarque en 4K en Algérie

Une expérience cinématographique exceptionnelle arrive en Algérie ! « La Ruée vers l’or », le classique absolu de Charles Chaplin, sera projeté pour la première fois en restauration 4K dans plusieurs salles du pays. La sortie est prévue le 26 août 2025, exclusivement dans les TMV Cinémas Garden City, Cosmos et Cinégold Oran.

Plongeant le spectateur à la fin du XIXᵉ siècle, le film raconte la fièvre de l’or qui pousse des milliers d’hommes à braver les rigueurs du Nord. Au centre de l’histoire, Charlot, le célèbre petit homme au chapeau melon, affronte blizzards, faim et solitude, entouré de personnages mythiques tels que Big Jim, le redoutable Black Larsen et la belle Georgia. Ainsi, entre comédie, tendresse et scènes devenues légendaires, Chaplin signe un récit universel qui continue de captiver toutes les générations.

Une restauration 4K exceptionnelle pour un centenaire historique

Pour célébrer le centenaire du film, la Fondazione Cineteca di Bologna et le laboratoire L’Immagine Ritrovata ont réalisé une restauration mondiale, avec le soutien de Roy Export SAS, de l’Association Chaplin et de mk2

En outre, grâce aux matériaux d’époque conservés dans les archives les plus prestigieuses, BFI National Archive, MoMA, George Eastman Museum, Lobster Films, Bundesarchiv, le film aretrouve sa forme originale de 1925, offrant une image d’une qualité éblouissante et fidèle à la vision de Chaplin.

« La Ruée vers l’or » de Charles Chaplin en Algérie : un spectacle à partager en famille

De plus, pour l’occasion, une nouvelle affiche et une bande-annonce inédite mettent en avant les séquences les plus cultes. La danse des petits pains, le repas de la chaussure en réglisse, ou encore la cabane secouée par la tempête. Ces moments, en 4K, offrent une expérience visuelle et émotionnelle encore jamais vue en salle.

Depuis sa première projection à Hollywood en 1925, « La Ruée vers l’or » est reconnu comme un chef-d’œuvre universel, mêlant humour et poésie. En outre, cette sortie permettra au public algérien de vivre ensemble un moment de cinéma unique. Entre rires et émotions partagées.

Ainsi, petits et grands sont invités à vivre une projection hors du commun. Célébrant le centenaire d’un film

mythique qui a marqué l’histoire du cinéma mondial.

Informations pratiques