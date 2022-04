Le chef de la diplomatie Espagnole réagit aux propos de Tebboune

Ces dernières semaines, les relations entre l’Algérie et l’Espagne sont marquées par une crise diplomatique et ce, suite au changement « brusque » de la position de Madrid sur le dossier du Sahara occidental. La publication d’un communiqué du gouvernement espagnol, le vendredi 18 mars 2022, dans lequel il a apporté publiquement son soutien au projet d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, a fait réagir l’Algérie qui a rappelé son ambassadeur à Madrid, le 19 mars dernier.

Ce samedi 23 avril 2022, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la rencontre de ce dernier avec la presse nationale, a été interrogé sur ces relations entre l’Algérie et l’Espagne. Tebboune n’a pas hésiter à critiquer la décision du président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, estimant que cette dernière est « ethniquement et historiquement inacceptable ».

Le chef de l’état Algérien, Abdelmadjid Tebboune, a aussi rappelé que l’Algérie a « des liens très forts » avec l’État espagnol en assurant qu’elle « ne renoncera pas à son engagement d’approvisionner l’Espagne en gaz, quelles que soient les circonstances ».

Le ministre espagnol des Affaires étrangères réagit aux propos de Tebboune

Aujourd’hui, le lundi 25 avril 2022 le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a réagi lors d’une interview au média espagnol Onda Ceroen évoquant « une politique stérile » et affirmant que la décision prise par le gouvernement espagnol, est « souveraine et de droit international ».

De tout ce qui a été dit par le président Algérien, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a souligné qu’il reste « la garantie totale de l’approvisionnement de l’Espagne en gaz algérien et le respect scrupuleux des contrats internationaux que les entreprises ont », et que le dialogue entre le gouvernement Espagnol et Algérien est toujours est toujours d’actualité.