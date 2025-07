Le chef algérien Hichem Lahreche intègre la prestigieuse Académie culinaire de France

Discrètement, mais avec détermination, des artisans algériens passionnés se frayent un chemin vers l’élite mondiale de leurs métiers. Un exemple éclatant est Hichem Lahreche, récemment intronisé au sein de la prestigieuse Académie culinaire de France.

L’Académie culinaire de France est une institution gardienne de la tradition et de l’innovation de la gastronomie française, veillant à son prestige et à sa transmission à l’échelle planétaire. Elle regroupe des chefs de cuisine et de pâtisserie de très haut niveau, recrutés parmi la très haute hiérarchie de ces professionnels.

L’admission ou l’intronisation représente une distinction honorifique pour le chef et se fait souvent lors d’une cérémonie formelle, reconnaissant l’excellence, le savoir-faire et le dévouement du chef.

Hichem Lahreche, premier Algérien intronisé à l’Académie culinaire de France

Hichem Lahreche, originaire d’Alger, marque sa carrière avec une nouvelle distinction, notamment en devenant le premier Algérien à intégrer la prestigieuse Académie Culinaire de France. Il s’agit d’une récompense à la fois rare et très convoitée.

« Je suis ravi de vous annoncer que j’ai été intronisé membre de l’Académie culinaire de France, délégation USA & Canada, l’organisation culinaire la plus prestigieuse au monde« , annonce le chef Hichem Lahreche sur ses réseaux sociaux.

Dans la suite de sa publication, il explique : « L’Académie rend hommage aux chefs les plus talentueux au monde, qui font preuve d’un savoir-faire extraordinaire (…) C’est un honneur de rejoindre un groupe aussi estimé de professionnels de la cuisine. J’ai hâte d’apprendre, de partager et de grandir avec tous les membres de cette académie« .

Le parcours d’Hichem Lahreche, maître chocolatier algérien

Hichem Lahreche, maître pâtissier et chocolatier originaire de la wilaya d’Alger, a tracé un chemin exceptionnel de son Algérie natale aux sommets de la gastronomie mondiale. Après une éducation disciplinée et une formation en chocolaterie en Suisse, il s’est lancé à l’assaut des États-Unis.

Sa carrière prend un tournant décisif en 1998, sous la présidence de Bill Clinton, lorsqu’il est sollicité à travailler à la Maison-Blanche. Son talent est rapidement reconnu lui valant le titre « d’étoile montante » dans le domaine. Cette reconnaissance lui ouvre les portes de plusieurs collaborations. Notamment, avec l’ambassade de France à Washington D.C., l’hôtel Watergate, et même avec Donald Trump en 2006, avant que ce dernier devienne président.

Par ailleurs, fort de son expérience dans le milieu du luxe, le pâtissier algérien lance sa propre marque, qui attire l’attention de géants comme Disney World. Parallèlement, il reçoit une offre de la part de la famille royale qatarie, une opportunité qu’il saisit.

