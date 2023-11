Le chanteur algérien Soolking honoré au festival DIAFA à Dubaï

Le prestigieux festival international DIAFA est revenu dans sa septième édition et a étendu son tapis rouge à des centaines de célébrités et de stars internationales. Le festival qui s’est déroulé, le mercredi 22 novembre, était une occasion pour récompenser de nombreuses personnalités dans plusieurs domaines.

Chaque année, le festival DIAFA se consacre pour un pionnier dans le domaine de la création. La septième édition rend hommage à une icône du cinéma arabe, la regrettée Faten Hamama.

7ᵉ édition du festival DIAFA : Soolking récompensé à Dubaï

Lors de cet événement, une cérémonie de remise des prix a été animée par Noha Nabil et Kris Fade. Plusieurs artistes, influenceurs et personnalités du cinéma arabe ont été récompensées par la même occasion. L’Algérie a été présente à cet événement, grâce au chanteur et star mondial Soolking qui a pris part à ce festival.

En effet, lors de ce festival tenu à Dubaï, Soolking a enflammé la scène. Et a ambiancé les participants en interprétant plusieurs de ses chansons, dont la fameuse « Suavemente ». Par ailleurs, pendant la cérémonie de remise des prix, le chanteur a été récompensé par un prix qui lui a été remis en cette occasion.

Par ailleurs, lors de la cérémonie de remise des prix du festival DIAFA, d’autres célébrités ont reçu le fameux trophée de cet événement. Parmi ces derniers, on cite le célèbre acteur turc Burak Deniz, l’actrice saoudienne Elham Ali. Et le mannequin Jacqueline Fernandez.

En vue du contexte actuel et du conflit Hamas – Israël, le festival DIAFA de Dubaï a pris l’initiative d’organiser une collecte de don. Et ce, en faveur des enfants de Gaza et pour soutenir leur famille.

| À LIRE AUSSI :

>> Soolking bat un nouveau record sur Spotify et domine la scène en France

>> Après son succès en salles de cinéma, le film « La Dernière Reine » débarque sur Netflix