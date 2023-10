Le chanteur algérien d’expression kabyle, Cherif Hamani n’est plus

Disparition de Cherif Hamani, un grand artiste de la scène musicale algérienne. La triste nouvelle est tombée aujourd’hui, le vendredi 20 octobre 2023, le chanteur algérien Cherif Hamani, connu pour sa musique d’expression kabyle, est décédé à l’âge de 67 ans à l’hôpital Avicennes de Bobigny, en France, des suites d’une longue maladie.

En effet, c’est la famille du chanteur a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué publié sur la page officielle de Cherif Hamani sur Facebook. « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre père bien-aimé, l’artiste Cherif Hamani. Il a quitté ce monde le 20 octobre 2023 », peut-on lire dans le communiqué en question.

De plus, la famille précise qu’une cérémonie sera organisée pour rendre un dernier hommage à Cherif Hamani, et que les détails seront communiqués sur la même page Facebook.

Une carrière marquée par la passion et l’engagement

Par ailleurs, il est à noter que Cherif Hamani est né en 1956 à Aït Mahmoud, dans la commune de Béni-Douala, dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Et c’est en 1974 qu’il se fait connaître du grand public en participant à l’émission de Belhanafi et Acherouf Yidir, consacrée aux jeunes talents et aux chanteurs amateurs, diffusée sur la chaîne 2 de la radio algérienne. Avant cela, de 1972 à 1973, il a fréquenté assidûment le conservatoire d’Alger, où il a eu la chance de rencontrer les plus grands noms de la chanson kabyle et kabylo-chaâbi.

Le défunt artiste, Cherif Hamani laisse derrière lui un héritage musical riche et apprécié. Il était une figure emblématique de la musique kabyle, reconnue pour sa voix puissante et ses paroles poignantes. Tout au long de sa carrière, il a contribué à préserver et à promouvoir la culture amazighe à travers ses chansons.

Pour conclure, sa musique a touché le cœur de nombreuses générations. Ses chansons abordaient des thèmes variés, allant de l’amour à la lutte pour les droits et la justice, reflétant ainsi les préoccupations de la société.