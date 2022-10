Le champion d’athlétisme, Slimane Moula, crie son ras-le-bol

Après le nageur Djaouad Syoud, c’est au tour d’un autre athlète algérien de crier son ras-le-bol. Il s’agit du champion d’athlétisme Slimane Moula. Il n’a pas hésité à interpeller le ministre de la jeunesse et des sports pour trouver une solution à la situation difficile qu’il est entrain de vivre.

Slimane Moula est un jeune athlète algérien (23 ans) que les observateurs lui prédisent un avenir prometteur. Malgré ses plusieurs distinctions lors des dernières épreuves internationales, il se trouve à l’abandon. Face à cette situation, il a publié une lettre sur les réseaux sociaux pour crier son ras-le-bol.

« Ce qui me touche, c’est la séparation avec le club du cœur la JSK…Personne n’a cherché auprès de moi. Le président du club (CSA) m’a dit qu’il ne pouvait rien faire pour moi, tandis que le DJS de la wilaya de Tizi-Ouzou m’a donné de fausses promesses… J’ai été lâché par tout le monde. La ligue n’a fait aucun effort pour me soutenir et le club de mon cœur que j’ai défendu pendant tant d’années sans être considéré par rapport aux footballeurs, dont le salaire le plus bas est supérieur de 15 fois du mien…je m’en remet à Dieu ». A-t-il écrit.

Il interpelle le ministère de la jeunesse et des sports

Face à la situation difficile qu’il vit, le jeune athlète interpelle le ministre de la jeunesse et des sports, Abderrazak Sebgag. « Je lance un appel au ministre de la jeunesse et des sports pour mettre en place des gens plus responsables au sein des différentes structures ».

Il s’adresse également au DJS de la Wilaya de Tizi Ouzou pour tenir ses promesses. « Mr le DJS vous êtes au service de la jeunesse j’ai eu pleins de promesses de votre part pour malheureusement je me sentais comme une menace a votre encontre car à ce jour rien n’a été fait de tout ce que j’ai eu comme engagement en tant que premier responsable du sport dans ma région ».

Le seul champion à ne pas avoir bénéficié d’un logement

Slimane Moula a été médaillé en or au championnat d’Afrique aux Iles-Maurices et aux Jeux Méditerranéens à Oran. Il a également terminé le championnat du monde d’athlétisme à Oregon à la 5e place. Mieux, il s’est qualifié pour la finale du Diamant League d’Athlétisme. Malgré ses distinctions et ses bonnes performances, il est le seul athlète à ne pas avoir bénéficié d’un logement, selon lui.

« Et pourtant, j’ai eu les promesses du wali de Tizi-Ouzou pour l’octroi d’un appartement après avoir honoré mon pays dans les différentes compétitions internationale…Contrairement aux autres athlètes des différentes wilayas du pays. Idem pour deux athlètes filles du Karaté dans la région d’Azazga ». De quoi provoquer le grand désarroi du jeune athlète de 23 ans.