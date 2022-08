Le centre TCF de l’institut français d’Algérie change d’adresse

Afin d’attester de la véracité de leurs compétences mais aussi pour valider leurs acquis en langue française, les Algériens passent le Test de Connaissance du Français (TCF). C’est un test de français des ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur.

Ce test est destiné à tous les publics non francophones qui veulent pour quelconques raisons valider de façon “simple, fiable et rapide leurs connaissances”. Les étudiants préparent la rentrée scolaire, et les professionnels doivent se faire délivrer cette attestation, notamment ceux qui comptent partir a l’étranger. Pour rappel, le centre entame les premières sessions à compter du 22 août 2022.

C’est dans ce cadre que l’ambassade de France à Alger a publié un communiqué sur son site officiel afin de révéler quelques changements. En effet, ce jeudi 11 août 2022 elle a révélé qu’à partir de maintenant l’institut français d’Alger recevra les futurs candidats directement au sein de VFS Global, situé dans la zone industrielle à Oued Smar. L’information a ensuite été relayée par l’Institut français d’Algérie par le biais d’une publication sur leur page Facebook officielle, invitant les personnes intéressées à s’inscrire grâce à un lien.

Un déménagement pour le bien des candidats

Ce changement a été effectué afin de pallier le manque de places dont disposent les candidats. Grâce à ce nouvel aménagement, les Algériens bénéficieront d’un endroit plus adapté qui leur permettra de passer cet examen dans un environnement adéquat.

De plus, jusqu’à présent, les personnes devaient se déplacer trois ( 03 ) fois consécutives pour finaliser l’ensemble des épreuves, mais grâce au déplacement du centre d’examen les candidats ont l’opportunité de passer le Test de Connaissance du Français ( TCF ) en une seule journée. Ce point est très significatif et permet une meilleure organisation que ce soit pour le centre, ou pour le candidat.

Vers l’informatisation des démarches

L’ Institut Français d’Algérie fait un pas en avant, il met de côté la bureaucratie et privilégie la numérisation des procédures. En effet, dès à présent toutes les démarches administratives sont faisables en ligne, y compris le paiement. L’institut français a redirigé grâce à un commentaire en dessous de sa publication Facebook vers le portail d’inscription qui reste toutefois accessible directement depuis le site internet de celui-ci.

En plus de cela, les candidats n’auront pas à se déplacer après leur examen, puisque les certificats seront eux aussi envoyés directement au lieu de résidence des candidats.