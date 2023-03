Le Centre médical Anadolu prend part à la 2e édition du salon AMTex (Oran)

Algérie, Oran — Durant le weekend du jeudi 9 mars au samedi 11 mars 2023, se tiendra à l’hôtel Le Meridien à Oran, la deuxième édition du salon Algeria Healthcare Investment & Travel Forum (AMTex). L’Expo algérienne pour le tourisme médical, qui s’étalera sur 3 jours, réunira plus de 50 exposants nationaux et étrangers, et accueillera plus de 2500 visiteurs. En outre, une multitude de médecins spécialistes et d’experts en tourisme médical y tiendront des conférences.

Parmi les éminents établissements de santé qui prendront part à l’AMTex, figure le Centre Médical Anadolu, de Turquie. Une clinique de renommée mondiale travaille en collaboration avec le prestigieux hôpital américain, Johns Hopkins Hospital. Ce dernier est un hôpital universitaire qui se situe à Baltimore (État du Maryland aux USA). Il fait partie des hôpitaux les plus reconnus au monde. En 2020, Hôpital Johns-Hopkins se classe troisième meilleur hôpital des États-Unis.

Quelles sont les spécialités phares du Centre Médical Anadolu ?

Le Clinique Anadolu possède un grand nombre de départements qui sont spécialisés dans les différentes branches de la médecine. Cela va de l’oncologie à l’urologie, en passant par la neurologie, la gynécologie, l’orthophonie, etc. Mais l’un des services les plus perfectionnés du Centre Médical Anadolu est celui de la greffe de la moelle osseuse.

Le service de transplantation de la moelle osseuse de la Clinique Anadolu a assuré entre 2021 et 2021 plus de 3000 greffes ; ce qui donne une moyenne de plus de 300 transplantations chaque année. Le département, qui recèle plus de 60 professionnels de la santé expérimentés, a soigné des patients venant de 40 pays différents.

En proposant aux patients une équipe médicale hautement qualifiée et des équipements dotés des dernières technologies, le service de transplantation de la moelle osseuse de l’Anadolu Medical Center a réussi à soigner d’innombrables cas de pathologies du sang.

Le personnel du service de greffe de la moelle osseuse comprend, entre autres professionnels : 6 médecins, 4 biologistes, 32 infirmiers, 2 spécialistes en prélèvements sanguins (l’aphérèse).

Du reste, voici la liste de maladies susceptibles d’être traitées par une opération de greffe de la moelle osseuse au sein du Centre Médical Anadolu :

Leucémie myéloblastique aiguë

Leucémie lymphoblastique aiguë

Lymphome non hodgkinien

Lymphome de Hodgkin

Myélome multiple

Syndrome myélodysplasique

Leucémie myéloïde chronique

Leucémie lymphoïde chronique

Anémie aplasique

Hémoglobinurie paroxystique nocturne

Amylose primaire

Tumeurs solides : cancer testiculaire, cancer de l’ovaire/sarcome d’Ewing

Maladies héréditaires : Hémoglobinopathies

Maladies auto-immunes (Sclérodermie, Lupus, Polyarthrite rhumatoïde)

Le traitement du cancer et la neurologie à l’Anadolu Medical Center

Le département d’oncologie de la Clinique Anadolu assure le diagnostic et le traitement de la plupart des types de cancer. Il propose aussi aux patients des mesures de prévention.

Les oncologues du Centre élaborent les plans de traitement et d’observation des patients atteints du cancer selon une approche multidisciplinaire dans laquelle coopèrent plusieurs départements : chirurgie, radiologie, pathologie, médecine nucléaire, médecine interne et radio-oncologie.

>> Pour en savoir plus : Cancer et régime alimentaire, les conseils des experts du centre Anadolu

Pendant et après le traitement, le patient est pris en charge par une équipe médicale et, selon les cas, une équipe de soins palliatifs qui comprend en son sein des spécialistes en algologie (traitement de la douleur), en nutrition et en psychologie.

Au reste, les traitements que proposent les oncologues du Centre Anadolu sont les suivants :