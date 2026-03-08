Le Centre international d’astronomie fixe la date de l’Aïd El-Fitr 2026

Les centres astronomiques internationaux et arabes ont confirmé que le premier jour du mois de Chawwal, marquant Aïd El-Fitr 2026, coïncidera avec le vendredi 20 mars dans la majorité des pays musulmans. Ces prévisions reposent sur l’analyse précise des phases lunaires et la visibilité du croissant de lune à travers le monde.

Le Centre international d’astronomie précise que les pays ayant commencé le mois de Ramadan le mercredi 18 février observeront le croissant le mercredi 18 mars. Or, les conditions astronomiques rendent sa visibilité impossible ce jour-là, le coucher de la lune se produisant avant le coucher du soleil et l’alignement (conjonction) se produisant après ce dernier. Par conséquent, ces nations complèteront un Ramadan de 30 jours, fixant Aïd El-Fitr au vendredi 20 mars.

Pour les pays où l’observation aura lieu le jeudi 19 mars, la majorité devrait également annoncer le vendredi 20 mars comme jour de fête. Toutefois, dans certaines régions, en particulier en Asie et au Moyen-Orient, les conditions atmosphériques compliquent la visibilité du croissant. Ces pays pourraient alors célébrer Aïd El-Fitr le samedi 21 mars.

Date de l’Aïd El-Fitr 2026 en Algérie : carte et critères de visibilité du croissant lunaire

Le Centre international d’astronomie distingue cinq scénarios de visibilité pour le croissant :

Zones rouges : visibilité impossible à l’œil nu ou au télescope, le croissant se couche avant le soleil ou la conjonction se produit après le coucher du soleil.

: visibilité impossible à l’œil nu ou au télescope, le croissant se couche avant le soleil ou la conjonction se produit après le coucher du soleil. Zones bleues : visibilité possible uniquement avec un télescope.

: visibilité possible uniquement avec un télescope. Zones roses : visibilité possible avec un télescope ; l’œil nu peut percevoir le croissant dans des conditions atmosphériques parfaites et par un observateur expérimenté.

: visibilité possible avec un télescope ; l’œil nu peut percevoir le croissant dans des conditions atmosphériques parfaites et par un observateur expérimenté. Zones vertes : le croissant est visible à l’œil nu.

: le croissant est visible à l’œil nu. Zones non colorées : le croissant reste invisible même après le coucher du soleil, en raison d’un faible éclat ou de sa proximité de l’horizon.

Confirmation du Centre national de recherche astronomique et géophysique d’Égypte : Aïd El-Fitr attendu le 20 mars

Le Centre national de recherche astronomique et géophysique d’Égypte corrobore ces prévisions. Selon ses calculs, le croissant de Chawwal naîtra le jeudi 19 mars à 03h25, soit le jour de la 29ᵉ nuit de Ramadan.

Le croissant sera visible environ 30 minutes après le coucher du soleil à La Mecque, 35 minutes au Caire, et entre 30 et 37 minutes dans le reste des provinces égyptiennes. Dans plusieurs villes et capitales arabes, sa visibilité après le coucher du soleil pourrait durer de 11 à 42 minutes, renforçant la probabilité de l’Aïd El-Fitr le vendredi 20 mars 2026.

Ces calculs offrent aux pays musulmans une base scientifique solide pour déterminer le début officiel du mois de Chawwal. Tout en tenant compte des observations locales de la lune.