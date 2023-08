Le Centre de fécondation in vitro (IVF) de la Clinique Anadolu

La fécondation in vitro (FIV) est une technique de procréation médicalement assistée qui permet à de nombreux couples qui souffrent de problèmes de fertilité de concevoir un enfant.

Cette technique représente une avancée majeure dans le domaine de la médecine reproductive. Elle offre de nouvelles opportunités de conception aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir naturellement. Elle incarne, dès lors, une source d’espoir et de joie pour de nombreuses familles.

En outre, les progrès de la science continuent de repousser les limites de la FIV. Des techniques avancées à l’image du diagnostic génétique préimplantatoire (PGD) permettent de dépister les maladies génétiques chez les embryons avant leur implantation, améliorant ainsi les chances de concevoir un enfant en bonne santé.

Bien que la FIV rencontre un grand succès, il est essentiel de comprendre que la réussite dépend de plusieurs facteurs, tels que l’âge de la femme, la qualité des ovocytes et des spermatozoïdes, la présence ou non d’autres problèmes médicaux sous-jacents. Les taux de réussite de la FIV sont donc variables.

Comment se fait la fécondation in vitro (FIV) ?

Le processus de la FIV commence par la stimulation ovarienne. On administre des hormones aux ovaires pour les encourager à produire plusieurs follicules contenant des ovocytes. Une fois prêts, on prélève les ovocytes par une procédure de ponction folliculaire pour les recueillir en laboratoire. En parallèle, on collecte le sperme du conjoint pour la fécondation.

Traditionnellement, la FIV impliquait la mise en contact des ovocytes avec le sperme dans une boîte de culture, permettant aux spermatozoïdes de féconder les ovocytes naturellement. Cependant, avec l’avènement de techniques plus sophistiquées, comme l’ICSI (Fertilisation par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes), on injecte un seul spermatozoïde directement dans l’ovocyte pour améliorer les chances de fécondation.

Ensuite, une fois les ovocytes fécondés et devenus embryons, ils sont culturellement développés pendant quelques jours en laboratoire. Pour finir, on transfère l’embryon de haute qualité dans l’utérus de la femme, où il a la possibilité de s’implanter et de se développer en une grossesse.

Qu’est-ce que le diagnostic génétique préimplantatoire (PGD) ?

Le PGD est une méthode d’examen de l’état génétique des embryons avant leur transfert dans l’utérus de la femme.

Plusieurs raisons justifient le recours à cet examen : des maladies génétiques familiales, l’âge de la femme, un facteur masculin important d’infertilité, l’échec répété de la FIV, pertes récurrentes de grossesse…

De même, on procède au diagnostic génétique préimplantatoire pour les aberrations et les désordres génétiques suivants :

Anémie méditerranéenne (ß-thalassémie)

Anémie falciforme

Atrophie musculaire spinale (SMA)

Fibrose kystique

Maladie de Niemann Pick

Incompatibilité Rh

Anémie de Fanconi

Ichtyose

maladie de Krabbe

Syndrome de Leigh

Syndrome de Wiskott Aldrich

Typage HLA

Le Centre de fécondation in vitro de la Clinique Anadolu

Le centre de fécondation in vitro du Centre Médical Anadolu est l’un des principaux centres de fertilité de la région. Il propose des solutions efficaces pour le traitement de la stérilité. Celles-ci vont des soins de base (pour hommes et femmes) aux technologies de fécondation in vitro (FIV) les plus avancées.

Grâce à un personnel chevronné qui se compose de médecins agréés par le conseil d’administration américain, et à un laboratoire d’embryologie doté d’équipements ultramodernes, le Centre de FIV de la Clinique Anadolu affiche un taux de réussite supérieur à la moyenne des cliniques américaines.

Du reste, voici la liste des procédures utilisées au centre de FIV de la Clinique Anadolu :

IIU (insémination intra-utérine)

ICSI (injection intracytoplasmique de spermatozoïdes)

TESA (Aspiration de sperme testiculaire)

Micro TESE (Extraction de spermatozoïdes testiculaire microchirurgicale)

PGD (diagnostic génétique préimplantatoire)

IVM (maturation in vitro)

FET (transfert d’embryons congelé)

Les embryologistes de la Clinique Anadolu s’engagent à réussir même dans les cas les plus complexes afin d’aider les patients à réaliser leur rêve d’avoir un bébé en bonne santé !