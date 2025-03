Le Centre d’Astronomie Internationale fixe la date de l’Aïd el-Fitr en Algérie

Le Centre International d’Astronomie a publié un communiqué précisant la date probable de l’Aïd El-Fitr 1446 H en Algérie et dans le reste du monde, sur la base des données astronomiques. Selon les calculs effectués, le mois de Ramadan devrait compter 30 jours dans plusieurs pays, y compris l’Algérie, ce qui placerait l’Aïd El-Fitr au lundi 31 mars 2025. Toutefois, certains pays pourraient annoncer le début de Chawal le dimanche 30 mars.

Le samedi 29 mars 2025, une éclipse solaire partielle sera visible dans certaines régions de l’ouest du monde arabe, notamment en Mauritanie, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Ce phénomène est un indicateur astronomique important, car il correspond au moment de la conjonction lunaire. L’éclipse constitue une preuve visuelle que l’observation du croissant lunaire sera impossible, même après plusieurs heures.

Une observation du croissant lunaire impossible le 29 mars

Le Centre International d’Astronomie souligne que la majorité des pays musulmans chercheront à observer le croissant lunaire dans la soirée du samedi 29 mars. Or, selon les calculs des experts, cette observation sera totalement impossible depuis l’est du globe et très difficile ailleurs, y compris dans le monde arabe.

Même avec des moyens technologiques avancés tels que les télescopes et les caméras CCD ultra-sensibles, la visibilité du croissant lunaire restera hors d’atteinte. Les seules régions du monde où une observation assistée par télescope pourrait être envisageable se situent au centre et au nord de l’Amérique, avec des conditions très contraignantes. Par conséquent, les critères scientifiques mondiaux confirment que la vision du croissant lunaire ne sera pas possible dans la soirée du 29 mars.

Des divergences possibles entre les pays

Dans les pays qui exigent une observation claire et confirmée du croissant lunaire pour déclarer la fin du Ramadan, l’Aïd El-Fitr sera donc célébré le lundi 31 mars. Toutefois, dans certains États où la tradition permet d’adopter un calcul basé sur l’heure de la conjonction lunaire et le coucher du soleil, il n’est pas exclu qu’une annonce soit faite pour le dimanche 30 mars.

Le communiqué rappelle que, bien que l’alignement astronomique ait lieu avant le coucher du soleil du samedi 29 mars et que la lune se couche après le soleil dans certaines régions, il est scientifiquement impossible de voir le croissant. Cela n’empêche pas certaines autorités religieuses d’adopter des pratiques différentes en fonction de leurs critères d’observation et de déclaration du mois lunaire.

Vers un Aïd célébré sur deux jours ?

Comme cela s’est déjà produit par le passé, l’Aïd El-Fitr pourrait être célébré sur deux jours différents selon les pays. L’Algérie, qui suit généralement l’observation visuelle stricte du croissant lunaire, devrait logiquement fêter l’Aïd le lundi 31 mars 2025. Cependant, d’autres nations pourraient déclarer la fin du Ramadan dès le dimanche 30 mars, créant ainsi une divergence dans les dates de célébration à travers le monde musulman.

Malgré ces différences, les experts insistent sur la nécessité de s’appuyer sur des données scientifiques précises pour déterminer les dates des fêtes religieuses, afin d’éviter les erreurs d’observation et les débats récurrents autour de l’annonce du début des mois lunaires.