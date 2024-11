Le célèbre rappeur Rohff rend un vibrant hommage à l’Algérie

À l’occasion du 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la révolution de libération, l’Algérie a reçu les vœux de nombreux rois et présidents de pays frères et amis. Le célèbre rappeur français d’origine comorienne a, lui aussi, écrit un vibrant hommage à l’Algérie.

Les citoyens algériens ont célébré, le 1ᵉʳ novembre 2024, le 70ᵉ anniversaire du déclenchement de la révolution de libération. Une célébration marquée par un défilé militaire grandiose digne de cette occasion.

Rohff rend hommage à l’Algérie, la terre de la souveraineté et de la dignité

Le célèbre rappeur a profité de cette occasion pour adresser ses vœux au peuple algérien et rendre hommage à l’Algérie, « le pays de sa belle famille, de ses frères et sœurs et de ses amis de toujours« . Dans son message, il se souvient de ses nombreuses fois où il a été accueilli à Alger, Constantine, Oran, Batna, Timgad, Khenchla et Bejaïa.

« Nous partageons les mêmes valeurs, on connaît l’histoire, elle transpire encore et nous inspire ! L’honneur ne s’achète pas. Parole de Comorien » écrit-il avant de poursuivre « La liberté, la loyauté, le courage, l’amour du peuple, la résistance, la justice, l’humanité. L’Algérie s’est montrée très généreuse avec le Congo ces derniers temps, on apprécie. L’Algérie est solidaire et loyale à 1000% avec le peuple palestinien, on apprécie. Oui, l’Algérie n’est pas parfaite, mais quel pays est parfait ? L’Algérie garde sa totale souveraineté et sa dignité. On apprécie« .

Hommage à L’Algérie le pays de ma belle famille , de mes frères et sœurs et amis de toujours.🇩🇿 Nous partageons les mêmes valeurs. J’ai été plusieurs fois à Alger, Constantine, Oran , reçu par le préfet de Batna , Timgad , Khenchla, Bedjaïa. On connaît l’histoire, elle transpire… pic.twitter.com/0f52O1C91m — ROHFF (@rohff) November 4, 2024

Rohff, dont le dernier album Fitna a fait un carton en France, conclut son message émouvant, adressé à l’Algérie, par « On voit très clair dans cette tempête de sable. Restons unis et bien concentrés dans cette Fitna« .

Pour rappel, Rohff figure emblématique du rap français, a déjà organisé un concert à Alger dans le cadre d’une tournée en Algérie, notamment en 2017, mais le rappeur a finalement été contraint d’annuler son concert faute de spectateurs.

