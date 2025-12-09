Le célèbre journaliste et commentateur sportif Abdelhafid Chaib n’est plus

La presse sportive algérienne est en deuil. Le célèbre commentateur de la Télévision nationale, Abdelhafid Chaib, s’est éteint ce matin des suites d’une longue maladie, comme l’a confirmé l’EPTV. Sa disparition constitue une perte immense pour le paysage médiatique national, tant il a marqué plusieurs générations de téléspectateurs par sa voix, son professionnalisme et sa passion pour le sport.

Le regretté avait rejoint la télévision algérienne dans les années 1980. Tout au long de sa riche carrière, il s’est imposé comme l’une des figures emblématiques du journalisme sportif. Il a commenté de nombreux matchs, réalisé des reportages marquants et couvert plusieurs grandes compétitions, contribuant ainsi à faire découvrir et aimer le sport à des millions d’Algériens. Sa rigueur, son style unique et sa profonde connaissance du domaine lui ont valu l’estime de ses collègues ainsi que l’affection du public.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction du journal électronique Algerie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prit Dieu de lui accorder sa sainte mésiricorde de l’accueillir en son vaste Paradis. A Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

La FAF et la la DG de la communication de la Présidence présentent leurs condoléances

Juste après l’annonce de la terrible nouvelle, la Fédération algérienne de football a présenté ses condoléances à la famille du défunt. « C’est avec une grande tristesse que le président de la FAF Walid Sadi a appris le décès du journaliste et commentateur sportif Abdelhafid Chaieb. En cette douloureuse circonstance, Walid Sadi, au nom de tous les membres du Bureau fédérale, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, ses collègues à la Télévision nationale et toute la famille médiatique en Algérie, et prie Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde et une place dans son vaste Paradis. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons », a écrit l’Instance fédérale.

La Direction générale de la communication de la Présidence de la république a également présenté ses condoléances.

« Le défunt, que Dieu ait son âme, était connu pour son grand professionnalisme, sa maîtrise du travail journalistique sportif, ainsi que pour ses qualités humaines et son interaction positive avec les jeunes journalistes rejoignant la Télévision algérienne. Il a souffert durant des années d’une maladie qui l’a cloué au lit jusqu’à ce que Dieu l’accueille auprès de Lui, patient et endurant », lit-on dans son communiqué.

Et d’ajouter : « Face à cette épreuve, la Direction générale de la communication présente ses sincères condoléances à la famille du défunt ainsi qu’à l’ensemble de la corporation médiatique, tout en priant le Tout-Puissant de l’envelopper de Sa vaste miséricorde et d’accorder à ses proches patience et réconfort. À Dieu nous appartenons à Dieu et c’est à Lui que nous retournons ».