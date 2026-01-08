Le cauchemar des transports s’achève : l’UGTA-SNTT annonce la fin de la grève

Le syndicat national des transporteurs par taxi (UGTA – SNTT) annonce la reprise graduelle du transport urbain et interurbain dans toutes les wilayas, rassurant les citoyens et les voyageurs.

Après plusieurs jours de suspension, les taxis ont commencé à reprendre leur activité ce jeudi 8 janvier 2026, annonçant un retour progressif à la normale pour le transport public à travers le territoire algérien.

Le Syndicat national des transporteurs par taxi a tenu à rassurer les citoyens et les voyageurs sur la continuité et la qualité du service, insistant sur l’engagement des conducteurs envers la sécurité et le respect des usagers.

Fin de la grève des transports : une reprise progressive encadrée par la responsabilité et le civisme

Dans son communiqué officiel, le syndicat a exprimé « sa fierté et son estime envers tous les transporteurs, chauffeurs de taxis et transporteurs de marchandises, pour leur réponse sage aux appels de la syndicale et leur sens des responsabilités, plaçant l’intérêt du pays et des citoyens au-dessus de tout ».

De plus, le SNTT souligne que cette reprise graduelle reflète « un niveau élevé de conscience au sein de la famille du transport », démontrant que « l’Algérie dispose de citoyens déterminés à garantir la sécurité et la stabilité du pays ».

Par ailleurs, l’organisation a salué l’appel du président du Conseil de la Nation, soulignant qu’il illustre « le degré de conscience institutionnelle des différents organes de l’État » et confirme la volonté de renforcer le dialogue et la proximité avec les citoyens.

Syndicat national des transporteurs par taxi : la reconnaissance de l’État et le rôle sécuritaire des forces

Le communiqué insiste également sur le rôle de la présidence de la République et de l’État algérien dans la consolidation de la confiance entre les institutions et les citoyens. « La sagesse de l’État algérien, menée par le président Abdelmadjid Tebboune, atteint un niveau avancé dans l’approche du citoyen et le renforcement de la stabilité nationale », ajoute le syndicat.

Enfin, la structure professionnelle remercie expressément toutes les forces de sécurité, en particulier l’Armée nationale populaire, pour leurs efforts constants en matière de maintien de l’ordre et de protection des citoyens, tout en lançant un avertissement clair : « L’Algérie est une ligne rouge pour tous ceux qui menaceraient son intégrité ».

La reprise des taxis marque un retour progressif à la mobilité normale pour des milliers d’Algériens, particulièrement pour ceux qui dépendent quotidiennement des transports publics. Elle témoigne aussi de la coordination entre les transporteurs, les autorités et les institutions, dans un contexte où le respect des engagements et la sécurité sont essentiels.