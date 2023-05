Le long-métrage algérien « Omar la fraise » qui réunit un casting talentueux d’acteurs algériens et français a été diffusé en avant-première au Festival de Cannes. L’œuvre cinématographique qui avait beaucoup fait parler d’elle, a été projetée devant une foule des plus prestigieuses ce samedi, dont la chanteuse Dua Lipa et son compagnon.

Retour sur les événements d’hier et la montée des marches des acteurs de « Omar la fraise », primés pour la première fois pour une œuvre parlant de l’Algérie.

Les acteurs du film algérien « Omar la fraise » présents au Festival de Cannes en 2023

Meriem Amiar, Reda Kateb, Mourad Khane ou encore le talentueux Elias Belkeddar, tout le cast et les producteurs du long-métrage « Omar la Fraise » ont eu le plaisir de gravir les marches de Cannes ce samedi 20 mai. Le film a ainsi été projeté pour la première fois lors d’une séance de diffusion de minuit, devant plusieurs personnalités publiques connues.

En musique et sous les applaudissements du public, Elias Belkeddar et ses acolytes ont ainsi emprunté les célèbres marches du tapis rouge. C’est la première fois que ce dernier est convié à un tel événement, lui qui est assimilé –par son talent de producteur- au célèbre Quentin Tarantino.

« Omar la fraise » est une comédie dramatique qui retrace la vie d’un bandit algérien, qui tente tant bien que mal de s’en sortir malgré les aléas de la vie. Il rencontre un compagnon en cours de route, joué par Benoit Magimel, le duo va ensuite mener une série d’activités illégales pour garder la tête hors de l’eau. Dans ce tourbillon d’aventures sous le soleil ardent de l’Algérie, Meriem Amiar vient apporter une touche de douceur en incarnant le rôle de Zohra, le seul protagoniste féminin de l’histoire.

Elias Belkeddar , un producteur algérien à succès

S’il est récompensé par une invitation au Festival de Cannes, c’est qu’Elias Belkeddar a fait ses preuves dans le monde cinématographique.

En effet, il est le producteur derrière le clip à succès de Dj Snake tourné en Algérie « Disco Maghreb ». Après « Un jour de mariage », voici qu’il revient avec une nouvelle œuvre également placée sur le signe de la culture algérienne. « Omar la fraise » vaut au producteur les acclamations du public, et ce, avant même sa sortie au cinéma, prévue le 24 mai.