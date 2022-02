Le cas Baghdad Bounedjah examiné par l’œil de Rabah Saadane

La performance moyenne, voire faible de l’attaquant algérien Baghdad Bounedjah ne cesse de créer la polémique au sein de l’opinion sportive, notamment que ce dernier n’a pas inscrit le moindre but, avec la sélection nationale, mais aussi avec son club qatari, depuis bien des mois.

Face à cet effet, l’ancien sélectionneur des Verts, Rabah Saadane, s’est exprimé et a livré son analyse. Dans une émission télévisée diffusée sur la chaîne arabophone Ennahar TV, ledit entraîneur a expliqué : « Ça arrive. C’est une période difficile que traverse Bounedjah. Il n’a trouvé ni la chance ni l’efficacité afin d’inscrire des buts. Mais ça arrive pour les joueurs, notamment ceux qui ont un excellent niveau ».

« Pour le cas de Bounedjah, on n’a qu’à patienter avec lui. S’il joue titulaire, ce n’est pas pour rien. Le joueur n’est pas fait que pour marquer des buts, mais aussi pour créer les occasions à ses coéquipiers lors de la rencontre, » a-t-il ajouté.

« Belmadi trouve la participation de Bounedjah nécessaire pour l’équipe » (Saadane)

Dans le même contexte, Saadane a fait savoir : « Djamel Belmadi pourrait sentir que Bounedjah devrait jouer, même s’il ne marque pas de buts. Il pourrait donc trouver que la participation de l’Oranais est nécessaire pour l’équipe ».

« Personne ne sait quand exactement le joueur va revenir et se relever à nouveau. Mais ce qui est sûr, c’est que Bounedjah va certainement revenir. On espère que ce sera pour bientôt, afin qu’il puisse se libérer. C’est un complexe psychologique difficile pour Bounedjah. On espère qu’il reviendra très vite », signale-t-il.

Le cas de Bounedjah est-il semblable à celui de Ghezzal ?

Interrogé sur la différence entre la situation de Baghdad Bounedjah et Ghezzal, Rabah Saadane a affirmé : « Non ce n’est vraiment pas le cas. Ghezzal n’est pas un grand buteur. Il n’a pas vraiment du potentiel. Mais les conditions étaient en sa faveur et il a pu rejoindre le Championnat italien. Je l’ai inclus dans l’équipe, car on n’avait pas trop le choix à l’époque ».

L’ancien entraîneur des Fennecs a poursuivi à ce propos : « Ce qui est bien pour le cas de Ghezzal, est que c’était un joueur qui n’avait pas peur de jouer et il créait de nombreuses occasions pour ses coéquipiers, comme ce fut le cas lors de la rencontre à Omdourman contre l’Égypte. C’est lui qui a créé l’occasion pour son coéquipier Antar Yahia. Une occasion soldée par le but de la victoire qui a qualifié l’Algérie au Mondial ».