Le Canada plafonne le nombre de permis pour les étudiants étrangers

La grave pénurie de logements dont souffre le Canada a ramené au cœur des discussions la question de l’immigration et de la capacité d’accueil des étrangers dans le pays, en particulier les résidents temporaires. D’ailleurs, Ottawa a pris une décision capitale en ce qui concerne les permis d’études.

En quête de solution à la pénurie de logements qui sévit actuellement dans le pays, le gouvernement canadien a décidé de réduire le nombre d’étudiants étrangers qui pourront être admis dans certaines provinces au Canada.

Today, we announced that the Government of Canada will set an intake cap on international student permit applications to stabilize growth, for a period of two years. Details: https://t.co/3j30asJC3i

For 2024, the cap is expected to result in approximately 360,000 approved study… pic.twitter.com/wAJCAnB9UW

