Le Canada met à jour ses conditions d’entrée, les algériens concernés

La recrudescence des cas d’infections à la Covid-19 ainsi que l’apparition d’un nouveau variant, viennent de chambouler les plans de plusieurs pays. Certains d’entre eux ont déjà commencé de mettre en place de nouveaux protocoles et de durcir les conditions d’entré sur leurs territoires.

C’est notamment le cas du Canada dont le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos a annoncé de nouvelles restrictions sanitaires et mesures préventives. Il s’agit en effet d’une quarantaine et d’un dépistage obligatoire pour tous les voyageurs y compris ceux qui sont entièrement vaccinées.

C’est en tout cas ce qu’a été relayé le mercredi 1er décembre par le site Destination Canada. Selon la même source, tous les voyageurs désirant accéder au territoire canadien doivent se soumettre à ces nouvelles conditions. Les Algériens sont également concernés.

Qu’est-ce qui va changer ?

En effet, pour se rendre au Canada, les passagers ayant plus de 12 ans doivent être entièrement vaccinés (depuis plus de 14 jours). À leurs arrivées, ils seront soumis à un test de dépistage, pris en charge par le gouvernement canadien. En attendant les résultats, une quarantaine est imposée dont le lieu doit être un endroit adéquat à l’isolation.

Selon la source susmentionnée, les voyageurs sont par ailleurs tenu à télécharger leur documentation vaccinale sur cette plateforme et préciser leur plan de quarantaine « s’ils veulent embarquer et être admissibles à l’exemption des exigences de quarantaine et de dépistage après l’arrivée ».

Qu’en est-il des enfants ?

Les enfants ayant plus de cinq ans doivent présenter un test PCR dans les 72 heures de l’heure de départ prévue de leur dernier vol direct vers le Canada (preuve à conserver sur soi pendant les 14 premiers jours de voyage au Canada).

Il convient de préciser en conclusion que les voyageurs peuvent faire face à des restrictions sanitaires supplémentaire lorsqu’ils entrent dans de nouvelles provinces/territoires au Canada. Les conditions peuvent être mises à jour à tout moment, selon l’évolution situation épidémiologique.