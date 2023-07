Le Canada lance un nouveau programme d’immigration, les Algériens concernés

Les Algériens sont de plus en plus à quitter le pays pour aller s’installer au Canada. De son côté, le gouvernement de ce pays multiplie les programmes d’immigration pour attirer davantage de travailleurs qualifiés. Et ce, afin de pallier le besoin de main d’œuvre dont souffre la majorité de ses entreprises.

Dans ce pays, nombreux sont les secteurs qui souffrent d’une pénurie de personnel. En plus du secteur de la santé, celui des technologies de l’information compte également parmi les domaines qui souffrent le plus de cette crise de main d’œuvre.

Immigration : le Canada lance le programme « Tech Pathway »

Le gouvernement canadien a annoncé, le 27 juin dernier, le lancement d’un nouveau programme d’immigration qui concerne les travailleurs qualifiés dans les domaines des TIC. Il s’agit notamment du programme « Tech Pathway » qui s’inscrit dans le volet « Talent mondial », qui concerne les travailleurs étrangers temporaires.

Ce nouveau programme d’immigration concerne plusieurs métiers. Notamment, les développeurs de logiciels, les ingénieurs informatiques, les analystes de données, mais aussi les concepteurs web et les spécialistes en cybersécurité.

Le programme « Tech Pathway » vise à attirer des travailleurs étrangers qualifiés dans ces domaines pour venir travailleurs dans des régions plus éloignées des grandes villes. Ce nouveau programme d’immigration est entrée en vigueur le 1ᵉʳ juillet 2023, et s’étalera pour une durée de trois ans.

Par ailleurs, les travailleurs remplissant les exigences de ce programme d’immigration Canada pourront profiter de la possibilité de devenir résident permanent au Canada. Avec la mise en place de ce nouveau programme, le gouvernement canadien veut rendre le pays plus attractif et faciliter les procédures d’immigration pour les travailleurs qualifiés de ce pays.

