Le Canada lance son programme Entrée Express pour ses besoins croissants de travailleurs

La nouvelle réforme annoncée par le gouvernement canadien vise à répondre aux besoins grandissants du marché de l’emploi en attirant des candidats qualifiés dans divers domaines, notamment le transport, la santé, les sciences, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques, l’agriculture et la construction.

Le gouvernement se concentre également sur l’invitation des professionnels expérimentés dans ces domaines spécifiques. Cette initiative stratégique vise à combler les lacunes du marché du travail tout en renforçant les communautés francophones.

Donc, le programme Entrée Express est conçu pour accélérer le processus d’immigration au Canada, permettant aux candidats qualifiés de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Il favorise également la sélection de candidats ayant les compétences nécessaires pour contribuer à la croissance économique du pays. Avec une approche proactive et axée sur la demande du marché, le Canada aspire à attirer des talents du monde entier pour renforcer sa main-d’œuvre.

Les secteurs clés du programme Entrée Express

1. Les métiers du transport, ce programme offre aux professionnels une opportunité de s’établir au Canada, où les emplois vont des chauffeurs de camions aux spécialistes de la logistique.

2. Les soins de santé, le Canada offre de nombreuses opportunités aux professionnels de la santé tels que les infirmières, les médecins et les techniciens médicaux, en raison de la croissance du vieillissement de la population.

3. Les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, le Canada est devenu un centre mondial de la technologie et de l’innovation, avec une demande croissante de compétences dans des domaines tels que l’informatique, l’ingénierie et les sciences des données.

4. Le secteur de la construction, la demande pour les charpentiers, les plombiers et les entrepreneurs du bâtiment est en hausse au Canada.

5. L’agriculture et l’alimentation, le Canada a besoin de compétences dans ces domaines pour soutenir les communautés rurales et garantir la sécurité alimentaire du pays.

6. La maîtrise de la langue française est un critère essentiel pour la sélection des candidats.

7. Le programme vise à cibler des compétences spécifiques grâce à un système de sélection de candidats qualifiés dans les domaines mentionnés.

Le processus d’Entrée Express en bref

Par ailleurs, le programme Entrée Express est basé sur un système de points, où l’évaluation des candidats se fait en fonction de leur âge, de leur expérience de travail, de leur éducation, de leur maîtrise des langues officielles (anglais et français), de leurs compétences en matière d’emploi et d’autres facteurs. Les candidats éligibles sont placés dans un bassin de candidats, où ils obtiennent un score en fonction de ces facteurs. Les candidats obtenant les meilleurs classements sont ensuite invités à présenter une demande de résidence permanente.

Pour conclure, ce programme offre un moyen plus rapide et plus efficace d’immigrer au Canada par rapport aux méthodes traditionnelles. Il permet également aux provinces et aux territoires canadiens de sélectionner des candidats de l’Entrée Express pour répondre à leurs besoins spécifiques en matière de main-d’œuvre.