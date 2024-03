Le calligraphe algérien Djamel Eddine Kara Bernou primé en Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a, récemment, accueilli le concours international de la calligraphie du saint Coran. Une compétition organisée par le Complexe Roi Fahd pour l’impression du Coran, sous la supervision du ministère saoudien des Affaires islamiques.

Cet événement a pour objectif de regrouper et de récompenser les calligraphes, venant de plusieurs pays, qui se distinguent dans l’écriture du Coran et leur donner l’opportunité d’échanger leurs idées et leur expertise dans ce domaine. Cette compétition représente, aussi, l’occasion de faire preuve de créativité grâce à leurs œuvres.

Concours international de calligraphie du Saint Coran : Djamel Eddine Kara Bernou se distingue en Arabie saoudite

L’Algérie a pris part de ce concours international de calligraphie du Saint Coran, qui a eu lieu en Arabie Saoudite. Notamment, grâce à la participation du calligraphe algérien Djamel Eddine Kara Bernou qui a remporté un prestigieux prix lors de cette compétition.

En effet, grâce à son talent et son expertise dans ce domaine, l’Algérie a réussi à prouver ses compétences et à se distinguer parmi une sélection des meilleurs calligraphes, ayant participé à ce concours. D’ailleurs, Djamel Eddine Kara Bernou a décroché son trophée, récompensant un travail exceptionnel.

De son nom complet Mohamed Djamel Eddine Kara Bernou, le calligraphe algérien n’est pas à son coup d’essai. En 2021, il a remporté le concours de calligraphie arabe et de l’enluminure islamique à Alger, notamment dans la section de la calligraphie arabe. Il compte en son actif, le premier prix de la calligraphie arabe, qui lui a été décerné à Médea, en 2016 et 2018.

À LIRE AUSSI :

>> L’Algérien Kour Nourredine décroche le 1ᵉʳ diplôme de calligraphie du monde arabe

>> France : Karim Zéribi lance le Conseil mondial de la diaspora algérienne