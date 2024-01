Le Calf Tox : cette nouvelle tendance TikTok qui inquiéte les médecins à travers le monde

À l’ère des médias sociaux, les tendances émergent rapidement et captivent des millions d’utilisateurs à travers le monde. Cependant, derrière l’engouement souvent visuel et attractif se cachent parfois des pratiques qui, bien que populaires, peuvent s’avérer dangereuses pour la santé physique et mentale. L’une de ces tendances récentes qui a pris d’assaut les plateformes numériques est le « Calf Tox ».

Depuis plusieurs mois, une tendance appelée « Calf Tox » a alors émergé sur TikTok, suscitant un vif intérêt parmi les utilisateurs cherchant à affiner leurs mollets par le biais d’injections de botox. Le phénomène a atteint une telle popularité que le hashtag « calf tox » sur le réseau social chinois a accumulé plus de 2,5 millions de vues.

Ainsi, les vidéos promotionnelles publiées par divers influenceurs expliquent en détail le processus du « Calf Tox », impliquant l’injection répétée de botox dans les muscles des mollets pour atteindre une apparence plus élancée. Cependant, au-delà de l’attrait esthétique, cette pratique soulève de sérieuses préoccupations quant à ses conséquences sur la santé.

Les risques et mises en garde des experts

Le Dr. Christian Marinetti, chirurgien esthétique, a exprimé son refus catégorique de réaliser le « Calf Tox ». Il a mis en garde contre les conséquences potentiellement graves des injections de botox dans les muscles des mollets, soulignant que ces muscles sont essentiels pour des fonctions quotidiennes telles que se tenir debout et marcher. Les risques de paralysie ont été évoqués, soulignant les dangers inhérents à cette pratique.

La clinique Clifford à Singapour, spécialisée dans ces injections, a souligné plusieurs effets secondaires possibles, dont la douleur, l’inconfort, le gonflement et les ecchymoses, qui peuvent persister pendant plusieurs jours. Plus préoccupant encore, il existe un risque de faiblesse musculaire qui peut affecter la capacité d’une personne à pratiquer des activités physiques.

L’application de botox sur les muscles des mollets pour atteindre une apparence plus fine induit une relaxation temporaire des muscles en bloquant les terminaisons nerveuses. Le chirurgien esthétique américain Andrew Peredo a souligné que cela pourrait affecter négativement la marche, la course ou le saut, selon la manière dont les muscles sont impactés.