Le cadavre d’un sanglier accroché sur les grilles d’une mosquée en France

Les actes d’islamophobe et raciste à l’encontre de la communauté musulmane en France ne cessent d’accroître. Le plus récent acte, remonte au dimanche 24 décembre dernier, à Essonne en France, notamment dans une mosquée de Vigneux-sur-Seine.

En effet, une enquête a été ouverte après la découverte d’un cadavre de sanglier éventré, accroché aux piques du portail de ce lieu de culte.

Un sanglier éventré retrouvé sur les grilles d’une mosquée de l’Essonne

Les responsables de la mosquée de Vigneux-sur-Seine, en France, dénoncent dans un communiqué, publié en date du lundi 25 décembre 2023, un acte islamophobe « marqué par la lâcheté et l’ignominie ». Les fidèles musulmans, qui fréquente ce lieu de culte, décrivent « une vision d’horreur ».

Les faits se sont déroulés au matin du dimanche 24 décembre 2023, la tête et une partie du corps éventré d’un sanglier, ont été suspendus au portail de l’édifice religieux. Par ailleurs, suite à cet acte islamophobe, l’association culturelle des musulmans de Vigneux-sur-Seine fustige « un acte qui n’est pas isolé et qui serait porté par la banalisation de la parole raciste et islamophobe ».

Suite à ces événements, une plainte a été déposée par les responsables de cette association musulmane. Dans cette déposition, le représentant de la mosquée aurait indiqué avoir vu, dans les vidéos des caméras de surveillance, des individus se garer à proximité du lieu de culte, le soir du samedi 23 décembre, vers 22 h 30, avant de suspendre de cadavre de l’animal.

Ce samedi 23 décembre, les fidèles de la mosquée de Vigneux-sur-Seine ont découvert une carcasse de sanglier éventré accrochée sur la grille du lieu de prière. La mosquée dénonce cet acte islamophobe et pointe du doigt la responsabilité des discours de haine. pic.twitter.com/M40f2ZKXnK — CCIE (@CCIEurope) December 25, 2023

Par ailleurs, il convient de rappeler que la mosquée de Vigneux-sur-Seine est l’une des plus importantes de l’Essonne, et existe depuis plus de 20 ans. Selon le représentant de l’association musulmane, la mosquée organise « régulièrement des portes ouvertes, des conférences culturelles. Nous sommes ancrés dans diverses actions en faveur du vivre ensemble, ce qui rend cet acte encore plus incompréhensible et ignoble ».

