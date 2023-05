Le câble internet sous-marin le plus long reliera l’Afrique du Nord et l’Europe en 2025

Un câble de fibre optique sous-marin reliant l’Afrique du Nord et l’Europe sera bientôt mis en place pour améliorer la connectivité Internet. Le futur opérateur, Medusa, a signé un accord de construction en Tunisie pour la pose de cette infrastructure qui s’étendra également sur l’Algérie, le Maroc et l’Égypte. Avec une longueur de 8 760 km, ce câble sera le plus long à connecter les deux rives de la Méditerranée.

Après avoir signé un accord avec la société Orange Tunisie, Medusa Submarine Cable System, opérateur d’infrastructures sous-marines, a annoncé la construction d’un câble de fibre optique sous-marin entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Ce nouveau câble devrait améliorer la connectivité à très haut débit et renforcer la sécurité de la connectivité Internet. Selon le document publié le 11 mai, le câble sera doté de jusqu’à 24 paires de fibres d’une capacité de 20 térabits chacune.

La pose de ce câble de fibre optique sous-marin est prévue d’ici fin 2025. Ce sera le câble le plus long à connecter les deux rives de la Méditerranée. Outre la Tunisie et l’Égypte, le Maroc et l’Algérie disposeront également de points d’atterrissage au câble. Plusieurs pays européens dont l’Espagne, le Portugal, la France, la Grèce et Chypre en bénéficieront également.

Un projet ambitieux pour une meilleure connectivité

La pose de ce câble de fibre optique sous-marin est un projet ambitieux pour améliorer la connectivité Internet entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Ce projet devrait permettre aux pays concernés de bénéficier d’une meilleure connectivité Internet à très haut débit. Il est également censé renforcer la sécurité de la connectivité Internet dans ces pays.

La construction de cette infrastructure de fibre optique sous-marine est une étape importante dans l’avenir connecté des pays concernés. Elle permettra aux entreprises et aux particuliers de bénéficier d’une connectivité Internet plus rapide et plus fiable. Elle devrait également stimuler le développement économique de ces pays en améliorant leur connectivité Internet.