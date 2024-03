Le but de Yassine Benzia devient mondialement viral

Le but sensationnel de Yassine Benzia face à l’Afrique du Sud a suscité l’admiration des médias mondiaux. La vidéo est devenue tendance sur les réseaux sociaux depuis la soirée d’hier.

La sélection nationale s’est neutralisée hier soir face à l’Afrique du Sud (3-3). Celui qui s’est illustré de fort belle manière, c’est incontestablement Yassine Benzia. En effet, il a livré une masterclass.

Après avoir réussi à ouvrir le score, il a délivré une passe décisive à Yacine Brahimi. L’attaquant de 29 ans est revenu une nouvelle fois pour inscrire un but sur un coup de génie. Il s’est levé le ballon pour faire un ciseau. Un sublime but qu’on le voit rarement dans un match de football.

Le moins que l’on puisse dire, est que le splendide but de l’attaquant de Qarabağ FK a suscité l’admiration de plusieurs médias mondiaux. La vidéo est devenue tendance sur les réseaux sociaux depuis la soirée d’hier.

On cite notamment « L’Équipe » qui a écrit : « BENZIA !!!! Quelle inspiration du joueur de Qarabag, qui se lève le ballon pour faire un ciseau contre l’Afrique du Sud ! Le plus beau but de la soirée assurément », et « So Foot » : « L’inspiration Géniale de Benzia », « RMC Sport » : « Benzia s’offre un but de rêve avec les Fennecs et impressionne Petkovic » ou encore « Foot Mercato » : « Le but exceptionnel de Yassine Benzia avec l’Algérie », pour ne citer que ceux-là.

🤯🇩🇿 L’incroyable reprise acrobatique de Yassine Benzia ! L’attaquant des Fennecs s’offre un but de rêve et impressionne Petkovic ► https://t.co/sA9EC4I33X pic.twitter.com/kxgkWd9Lzg — RMC Sport (@RMCsport) March 27, 2024

BENZIA !!!! Quelle inspiration du joueur de Qarabag, qui se lève le ballon pour faire un ciseau contre l’Afrique du Sud ! Le plus beau but de la soirée assurément #lequipeFOOT pic.twitter.com/ttFiIo0P9t — L’ÉQUIPE (@lequipe) March 26, 2024

Petkovic élogieux envers Benzia et Brahimi

Lors de la conférence de presse d’après-match, le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a commenté la démonstration de force de Yassine Benzia. Il s’est dit aussi élogieux envers Yacine Brahimi, qui a livré lui également une bonne performance.

« Benzia a fait un match fantastique et il a été récompensé par ce magnifique but. Il a beaucoup alterné avec Brahimi sur le terrain et je ne m’attendais pas à ce niveau des deux joueurs ». Dira-t-il.