Le bus Co-Star débarque chez JMC Motors Algérie : prix dévoilés

JMC Motors Algérie a débuté l’année avec deux modèles phares : les camions Carrying et le Pick-Up Vigus. Cependant, elle ne s’arrête pas là. L’arrivée du bus Co-Star vient enrichir sa gamme déjà diversifiée. Les commandes pour ce bus interurbain, pouvant accueillir jusqu’à 29 passagers et un chauffeur, sont déjà ouvertes, marquant ainsi une étape cruciale dans la stratégie de croissance de la marque.

Sur un marché où l’offre s’est progressivement évanouie au fil des ans, le Co-Star vient combler un vide significatif. Les minibus Toyota et Isuzu, qui dominaient autrefois le marché avec leurs modèles emblématiques, ont laissé place à une pénurie. En effet, la moyenne d’âge des véhicules de transport de passagers dépasse désormais les 12 ans. Cette évolution crée une opportunité majeure pour JMC, qui se positionne pour répondre aux besoins changeants des consommateurs en Algérie.

Le bus Co-Star disponible à quel prix en Algérie ?

Une autre caractéristique notable du Co-Star est son accessibilité financière. Avec des prix démarrant à 1.090.000 DA (TTC), il se positionne comme une option attractive pour les entreprises de transport de passagers.

En effet, garanti 5 ans ou 100 000 Km, au premier critère échu, le Co-Star est proposé par JMC Motors Algérie en finition d’entrée de gamme, Comfort, au Prix TTC de 10 900 000 Da et la finition supérieure, Luxury, est affichée au prix TTC de 11 590 000 Da.

Propulsé par un bloc diesel de 2,9 litres développant une puissance de 163 chevaux, le Co-Star offre des performances remarquables pour son segment. Disponible en deux niveaux de finition, ce minibus se distingue également par sa polyvalence. Que ce soit pour les trajets urbains ou les déplacements interurbains, il répond aux exigences les plus diverses.

En résumé, l’introduction du Co-Star par JMC Motors Algérie représente bien plus qu’un simple ajout à sa gamme de véhicules. C’est une réponse stratégique à un marché en mutation, une démonstration de performance et de polyvalence, ainsi qu’un engagement envers la durabilité environnementale. Avec des prix attractifs et des options de personnalisation, JMC se positionne comme un acteur majeur dans le secteur des transports de passagers, redéfinissant ainsi les normes du marché.