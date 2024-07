Le Bundestag allemand offre des bourses pour les Algériens : postulez avant le 31 juillet

L’ambassade d’Allemagne à Alger donne l’opportunité, aux ressortissants algériens, de découvrir de plus près le Bundestag allemand. Et ce, grâce à une nouvelle édition de son programme de bourses IPS, organisé chaque année à Berlin.

Ce programme offre un stage parlementaire international, dédié aux jeunes femmes et hommes diplômés de l’enseignement supérieur, originaires d’Algérie. Les boursiers peuvent découvrir de plus près le système parlementaire allemand et le processus de prise de décision politique au Bundestag.

Bourses du Bundestag allemand 2025 : programme et avantages

Pour cette nouvelle édition, le programme se déroulera du 1ᵉʳ mars au 31 juillet 2025 à Berlin. Il comprend une partie théorique sur le système parlementaire, la société et la culture allemande, elle sera complétée par une offre académique des universités du pays.

Par ailleurs, la partie pratique se présente sous forme d’un stage pratique dans un bureau d’un député allemand, pour découvrir son quotidien et le système politique du Bundestag. Une opportunité à ne pas manquer pour les Algériens à la recherche d’un programme riche en activité.

L’ambassade d’Allemagne à Alger informe que ce programme est financé par le Bundestag. Il offre une allocation mensuelle de 700 euros, un logement gratuit et une assurance maladie, accident et responsabilité civile. Les frais du voyage en aller-retour entre l’Algérie et l’Allemagne sont, aussi, pris en charge.

Voici les modalités d’inscription

Pour faire partie des lauréats sélectionnés pour participer à ce programme, il importe de transmettre sa candidature avant le 31 juillet 2024, fixé comme le dernier délai pour les inscriptions à ce programme. Cet appel à candidatures est ouvert pour les Algériens, âgés de moins de 30 ans et diplômés de l’enseignement supérieur. Le programme exige la maitrise de la langue allemande.

Par ailleurs, les candidats sont appelés à envoyer leurs dossiers de candidature par voie électronique, à l’adresse de l’ambassade d’Allemagne à Alger : info@algier.diplo.de.

Les candidats seront sélectionnés selon deux étapes. La présélection se fera au niveau de l’ambassade d’Allemagne à Alger, les personnes choisies seront invitées à un entretien à l’automne 2024. En outre, une commission d’experts effectuera la sélection finale sur la base des compétences linguistiques, professionnelles et sociales.

