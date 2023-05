Le Bundestag allemand lance un nouveau programme de bourses pour les Algériens

Bonne nouvelle pour les diplômés algériens dans les domaines politiques. L’Allemagne offre désormais une opportunité de découvrir le fonctionnement de son parlement en leur offrant plusieurs bourses.

En effet, chaque année, Berlin ouvre ses portes pour les diplômés de la région du MENA dont les Algériens, en attribuant 120 bourses à des personnes issues de 50 nationalités différentes. Et ce, grâce à son appel à candidatures pour son programme de stage de parlementaire international IPS.

L’Allemagne ouvre les candidatures pour le programme IPS

Le programme de stage parlementaire international offre la possibilité de profiter d’un programme riche en activités. Dont des ateliers, séminaires et conférences pour évoquer la partie théorique de ce programme en abordant des thématiques sur la démocratie parlementaire, la société plurielle… Mais aussi la partie pratique de ce programme qui comprend un stage de trois mois dans un bureau de député.

Ce stage au sein du bureau d’un député donne aux boursiers de découvrir le quotidien d’un parlementaire et de se familiariser avec ses tâches, notamment grâce à un emploi à temps plein. En revanche, ces candidats sont tenus également de rédiger des rapports d’expertise et des articles, mais aussi de préparer des réunions et d’effectuer des tâches de secrétariat.

Pour vous faire profiter de l’ensemble de ses avantages, le Bundestag accorde aux lauréats une allocation mensuelle de 700 euros, mais aussi un logement et une assurance maladie, accidents et responsabilité civile. Les frais du transport depuis et vers l’Allemagne sont aussi pris en charge.

Comment profiter de cette bourse offerte par le Bundestag allemand ?

L’appel à candidatures pour ses bourses allemandes est ouvert pour les hommes et les femmes qui possèdent des niveaux de qualifications supérieurs, intéressés par la politique. Les candidats doivent remplir un certain nombre de critères, dont :

Avoir un diplôme universitaire ;

Avoir de très bonnes connaissances en allemand ;

Avoir moins de 30 ans.

Les candidats intéressés par cette offre sont appelés à soumettre leurs candidatures avant le 31 juillet 2023. Le contenant du dossier de candidature est détaillé sur le site officiel du Bundestag, ce dossier doit être transmis à l’adresse suivante : ips@hu-berlin.de.

En ce qui concerne la sélection des candidats, ceux-ci seront choisis par un comité de sélection indépendant du Bundestag. Et ce, sur la base des connaissances et compétences sociales, linguistiques et interculturelles. Les universités berlinoises participeront également à cette sélection.

