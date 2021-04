Le budget alloué pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-19 dévoilé

L’Algérie a alloué plus de 12 milliards de Da pour l’acquisition du vaccin anti-Covid-19, selon un décret présidentiel publié au Journal officiel n° 30.

Il s’agit du décret présidentiel n° 21-143, du 3 Ramadhan 1442 correspondant au 15 avril 2021 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

« Il est ouvert, sur 2021, un crédit de douze milliards sept cent trente-sept millions quatre cent soixante-et-un milles dinars (12.737.461.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 44-07 « Contribution exceptionnelle à l’institut Pasteur d’Algérie (IPA) au titre de l’achat pour compte de l’État du vaccin anti-COVID-19 », précise le décret.

Le ministre des Finances et le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

La vaccination s’accéléra fin avril

Le ministre des Finances Ayman Benabderrahmane a confirmé à plusieurs reprises qu’une couverture financière « importante » sera allouée à l’achat de vaccins.

L’Algérie s’est déjà lancée la fin de Janvier dernier dans la campagne nationale de vaccination contre l’épidémie de Covid-19 après avoir reçu la première dose du vaccin russe Spoutnik. D’autres quantités de ce vaccin russe, le vaccin britannique « AstraZeneca » et le vaccin chinois « Sinofarm » ont été reçues mensuellement en février et mars.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid a déclaré que la campagne de vaccination contre Covid-19 « s’accélérera » en avril prochain avec environ 920 000 doses de vaccin Spoutnik.