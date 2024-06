Le British Council inaugure de nouveaux bureaux à Alger

Alger, 10 juin 2024 – Le British Council en Algérie a ouvert ses nouveaux bureaux et son centre éducatif à Alger lors d’une cérémonie solennelle qui s’est tenue ce mercredi dernier. Cette inauguration a vu la présence de nombreux officiels algériens du secteur de l’éducation nationale, ainsi que de l’ambassadrice du Royaume-Uni en Algérie, Sharon Wardle, et de Kate Ewart-Biggs, vice-directrice générale du British Council.

Une nouvelle ère pour le British Council

Les nouveaux locaux représentent une étape cruciale dans l’histoire du British Council en Algérie. “Ce nouveau site marque un nouveau chapitre de notre riche histoire en Algérie. Il offre à notre communauté des installations et des services améliorés“, a déclaré Kate Ewart-Biggs lors de la cérémonie d’ouverture. Ce développement vient consolider les efforts du British Council pour fournir une éducation de qualité et des services culturels distingués.

Durant sa visite en Algérie, Kate Ewart-Biggs a rencontré plusieurs partenaires du British Council. Un des moments forts de sa visite a été la signature d’un mémorandum d’entente avec l’école In-tuition, qui vise à renforcer les opportunités éducatives et les liens culturels entre le Royaume-Uni et l’Algérie. Ce partenariat est un témoignage de l’engagement continu des deux nations à promouvoir l’éducation et la culture.

En outre, Kate Ewart-Biggs a eu une rencontre significative avec le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, pour discuter des engagements à long terme concernant le développement de l’éducation, notamment pour répondre à la demande croissante d’apprentissage de l’anglais en Algérie.

Le British Council : un pont entre les cultures

Le British Council est une organisation internationale du Royaume-Uni dédiée au développement des relations culturelles et à la création d’opportunités éducatives. En travaillant à bâtir des ponts de confiance entre les peuples du Royaume-Uni et d’autres nations à travers :

Les arts,

La culture,

L’éducation,

la langue anglaise, etc.

Ce dernier joue un rôle crucial dans la diplomatie culturelle. L’année dernière, l’organisation a interagi directement avec plus de 80 millions de personnes à travers le monde et a atteint un total de 791 millions de personnes, y compris via des diffusions en ligne et des publications.