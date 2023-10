Le Borussia Dortmund communique sa position quant au soutien de Bensebaini à la Palestine

Alors que plusieurs clubs européens n’ont pas tardé à prononcer des sanctions à l’égard des joueurs ont qui soutiennent la Palestine, un club européen fait cavalier seul et refuse de sanctionner un international algérien qui a apporté son soutien à la cause palestinienne.

En effet, questionné sur des éventuelles sanctions à l’égard de Ramy Bensebaini, le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, a dit, « Ce n’est pas un problème pour nous de voir Ramy Bensebaini avec une écharpe de la Palestine autour du cou », explique-t-il à un journaliste.

Ainsi, le défenseur algérien ne risque aucune sanction suite à son soutien affiché à la population de Gaza lors de l’amical de l’Algérie face au Capt-Vert à Constantine.

Une réaction saluée par les internautes et qui se distingue de l’acharnement que d’autres joueurs ont connu à l’image de Youcef Atal ou encore du marocain, Noussair Mazraoui, écarté par le Bayen Munich suite à son soutien à la Palestine.

Dans une story Instagram, l’attaquant international algérien, Baghded Bounedjah, a tenu à épauler son compatriote Youcef Atal, sanctionné pour « apologie de terrorisme ».

Ainsi, Bounedjah a partagé une photo d’Atal avec l’inscription « Liberté pour la Palestine, courage mon frère », accompagné d’un verset coranique.

🇩🇿 While others have remained quiet, Algeria internationals Mohamed Amine Tougai & Baghdad Bounedjah show their support for their teammate Youcef Atal 👏 pic.twitter.com/HYNMXhX0on

— Algeria FC 🇩🇿🇵🇸 (@Algeria_FC) October 20, 2023