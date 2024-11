Le Black Friday a commencé chez TUI Fly : jusqu’à 20 % de réduction sur les vols vers l’Algérie

La compagnie aérienne belge, TUI Fly, vient de lever le voile sur une nouvelle promotion sur l’ensemble de son réseau de vols depuis et vers la Belgique, dans le cadre de son offre pour le Black Friday. Les vols à destination de l’Algérie sont concernés.

À seulement quelques jours du Black Friday, prévu pour le 29 novembre prochain, et du Cyber Monday, 2 décembre 2024, nous sommes nombreux à attendre les offres promotionnelles proposées par les différentes compagnies aériennes en cette occasion.

Vols vers Alger et Oran : TUI Fly lance une nouvelle promotion et annonce des tarifs réduits

Le Black Friday est devenu un événement shopping majeur et offre aux voyageurs internationaux l’opportunité de profiter des offres du moment sur les vols et les billets de voyage pour planifier leurs prochains vacances à des prix très attractifs.

Chez Tui Fly, le Black Friday a commencé avant l’heure. La compagnie aérienne belge vient de dévoiler une nouvelle offre promotionnelle et promet à ses voyageurs au départ et à destination de la Belgique jusqu’à 20% de réduction sur leurs billets de voyage.

Pour ce faire, le transporteur aérien met à disposition de ses clients le code promo « 20BLACK24« . Les voyageurs de la compagnie n’ont qu’à saisir ce code à la troisième étape du processus de réservation, notamment juste avant de saisir les coordonnées personnelles.

Les vols Belgique – Algérie en promotion, voici les conditions de Tui Fly

Par ailleurs, TUI Fly indique dans son communiqué que son offre est valable jusqu’au 2 décembre 2024 et s’applique sur les voyages programmés jusqu’au 26 octobre 2025. Ces promotions sont donc valables pour l’hiver 2024, mais aussi pour l’été 2025.

Le transporteur aérien, desservant les aéroports d’Oran et d’Alger, précise que sa nouvelle offre est valable dans la limite des disponibilités et elle n’est pas cumulable avec ses autres réductions et les extras comme les bagages et le Fly Deluxe. Le séjour minimum est non requis, mais la compagnie se réserve le droit de supprimer la promotion à tout moment, lit-on dans le communiqué en question.

Les offres du Black Friday et du Cyber Monday peuvent vous faire réaliser d’importantes économies sur les prix des billets de voyage. Selon Skyscanner, qui se base sur les données des vols les plus recherchés l’an dernier, les passagers voyageant à destination de l’Algérie ont pu faire des économies allant jusqu’à 21 % sur le prix du voyage, en réservant leurs billets de voyage pendant cette période.

