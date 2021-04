Le bilan du coronavirus en Algérie repart à la baisse ce 01 avril

L’accalmie de la pandémie avec des infections autour des 100 cas par jour se poursuit en Algérie, malgré la légère hausse continue enregistrée ces 3 derniers jours.

Le bilan rendu public aujourd’hui le 01 avril, par le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie de la Covid-19, a annoncé que le taux journalier de contaminations au coronavirus en Algérie a atteint 112, contre 131 enregistré hier.

Les autorités sanitaires ont également recensés 03 nouveaux décès lors des dernières 24 heures, précise la même source, soit une légère baisse que la veille (4).

Pour les guérisons, elles se sont inscrites à la baisse, avec 94 malades rétablis durant les dernières vingt-quatre heures, contre 96 la veille.

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion à la Covid-19 en février dernier, a atteint 117.304 cas confirmés dont 3.096 décès, alors que le nombre de patients guéris est passé à 81.632 cas, précise le bilan diffusé dans un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Point sur la situation dans monde

La pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) a fait 2.816.908 décès dans le monde depuis son apparition.

Plus de 128.851.200 cas d’infection ont été diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de mercredi, 11.978 nouveaux décès et 637.012 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3.869 nouveaux morts, les Etats-Unis (1.076) et la Pologne (620).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 552.073 décès pour 30.460.836 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 321.515 morts et 12.748.747 cas, le Mexique avec 203.210 morts (2.238.887 cas), l’Inde avec 162.927 morts (12.221.665 cas), et le Royaume-Uni avec 126.713 morts (4.345.788 cas).