Le bilan des contaminations Covid-19 en Algérie repart à la hausse

Le bilan des contaminations au coronavirus Covid-19 en Algérie a enregistré une hausse au bilan présenté par le ministère de la Santé, ce jeudi 25 mars 2021.

L’Algérie a enregistré 105 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 02 décès durant les dernières vingt-quatre heures, contre respectivement 89 cas et 3 décès la veille.

Les nouveaux chiffres font augmenter le total des cas confirmés à 116.543 dont 105 nouveaux cas, a indiqué jeudi le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué.

Tandis que le bilan global de décès a atteint 3071 morts déplorés depuis l’apparition de la pandémie sur le sol algérien.

Pour les guérisons, elles se sont inscrites en hausse, avec 93 malades rétablis durant les dernières vingt-quatre heures, contre 84 la veille, portant ainsi le nombre de patients guéris à 81158.

Le bilan dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 745 337 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Plus de 124 813 160 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de mercredi, 10 063 nouveaux décès et 624 777 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2009 nouveaux morts, les États-Unis (1362) et le Mexique (579).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 545 282 décès pour 30 011 551 cas recensés.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 300 685 morts et 12 220 011 cas, le Mexique avec 199 627 morts (2 208 755 cas), l’Inde avec 160 692 morts (11 787 534 cas), et le Royaume-Uni avec 126 382 morts (4 312 908 cas).