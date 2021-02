Le bilan Covid-19 en légère hausse en Algérie

La décrue de l’épidémie de Covid-19 continue en Algérie, bien que le bilan des contaminations enregistré ce mercredi, 17 février 2021, connait une très légère hausse.

La courbe épidémique de l’Algérie enregistre une baisse continue depuis des semaines, ce qui marque une amélioration de la situation épidémiologique.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a fait état de 178 nouvelles contaminations lors des dernières 24 heures en Algérie, contre 175 hier.

Tandis que, le bilan des décès est stable avec 02 nouveaux décès recensés durant cette journée, comme celle d’hier.

Pour ce qui est des guérisons, les autorités sanitaires ont enregistré 159 nouveaux cas, contre 162 hier.

Le bilan global de la pandémie en Algérie

Par conséquent, le décompte total de la pandémie depuis l’apparition sur le sol algérien du premier cas de contagion au Covid-19 en février dernier, a atteint 111.247 cas confirmés, dont 2947 décès.

Pour ce qui est du bilan des guérisons, le nombre s’établie désormais, à 77.489 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières, depuis l’apparition de la pandémie en Algérie.

Djamel Fourar a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.