Le bilan Covid-19 en Algérie toujours en recul

Le bilan journalier de l’épidémie de coronavirus ( Covid-19) en Algérie n’a pas beaucoup évolué ce lundi, le 24 janvier 2021. Une légère baisse des contaminations a été enregistrée durant les deniers 24 heures.

C’est ce que rapporte les dernières données sur la situation du coronavirus en Algérie, émises aujourd’hui lundi. La situation reste stable depuis quelques jours. Lors des derniers 24 heures, les autorités sanitaires ont recensé 227 nouvelles contaminations.

Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, a fait état également du recensement de 2 nouveaux décès durant la journée d’hier.

Un nombre particulièrement faible par rapport a celui d’hier, ou les autorités ont annoncé 245 nouveaux sujets infectés dont 5 personnes ont succombé au virus.

Voici le bilan global de la pandémie Covid-19 en Algérie

Par conséquent, plus de 105 596 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie, et le premier cas recensé en février 2020.

Concernant le nombre de décès, le bilan total est de 2863 qui ont succombé au virus, précise le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Tandis que, le nombre de patients guéris est passé à 71.552, après le recensement de 190 nouvelles guérisons.

Par ailleurs, 34 patients sont actuellement en soins intensifs, a également fait savoir Djamel Fourar.

Malgré, la stabilité des bilans du coronavirus, et l’amélioration constatée de la situation épidémiologique actuelle, Djamel Fourar, exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation du respect du confinement et du port du masque.

Lancement prochain de la campagne de vaccination

La campagne de vaccination anti-Covid 19, sera lancé, avant la fin du mois en cours, dès la réception des premiers lots de vaccin.

Selon le Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, tous les moyens sont réunis pour mener à bien cette opération, notamment les moyens humains.

Le Comité scientifique estime que, « l’Algérie n’est pas en retard dans l’acquisition du vaccin, par rapport à la situation épidémiologique stable que connait le pays ces dernières semaines ».