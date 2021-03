Le bilan covid-19 en Algérie repasse sous la barre des 100 cas

Les contaminations au nouveau coronavirus se sont encore inscrites en baisse, aujourd’hui le 28 mars en passant à nouveau sous la barre des 100 nouveaux cas confirmés.

L’Algérie a donc enregistré 86 nouveaux cas confirmés de coronavirus durant les dernières vingt-quatre heures, contre 114 la veille.

Le nombre de décès est, lui, resté dans les mêmes proportions que la veille, soit 3 décès durant les dernières vingt-quatre heures.

Pour les guérisons, il est à noter une baisse avec 82 patients rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 95 la veille.

Les nouveaux chiffres font porter le nombre total des cas confirmés en Algérie, depuis l’apparition de la pandémie dans le pays, à 116.743 dont 86 nouveaux cas durant les dernières 24 heures,

Tandis que le bilan des décès est passé à 3.077 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 81111, précise le communiqué rendu public par le ministère de la Santé.

Point sur la situation dans le monde

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2 777 761 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019.

Plus de 126 622 220 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Sur la journée de samedi, 9829 nouveaux décès et 576 385 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 3438 nouveaux morts, les États-Unis (761) et le Mexique (567).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 548 828 décès pour 30 218 688 cas recensés, selon le comptage de l’Université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 310 550 morts et 12 490 362 cas, le Mexique avec 201 429 morts (2 224 767 cas), l’Inde avec 161 552 morts (11 971 624 cas), et le Royaume-Uni avec 126 573 morts (4 329 180 cas).