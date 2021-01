Le bilan Covid-19 en Algérie repart à la baisse

La décrue des cas de contamination durant ces dernières semaines en Algérie se confirme, le bilan rendu publique aujourd’hui, le 26 janvier 2020, a enregistré une nouvelle légère baisse.

L’Algérie enregistre une stabilité en termes de nombre d’infections à la Covid-19, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar, fait état de 243 nouvelles contaminations, contre 258, hier le 25 janvier.

Quant au nombre de décès, le même responsable déplore, 5 nouveaux décès, lors des dernières 24 heures, contre 3 la veille.

Concernant les guérisons, elles ont connu une légère baisse, s’établissant à 193 malades rétablis ayant quitté les structures hospitalières durant les dernières vingt-quatre heures, contre 198 la veille.

Pour ce qui est des malades en soins intensifs, leur nombre a connu une baisse, selon le même responsable, qui a fait savoir qu’on compte « actuellement 27 patients en soins intensifs », contre 34 la veille.

Le bilan total de la pandémie en Algérie

Depuis l’apparition de la pandémie Coronavirus (Covid-19)en Algérie, le total des cas confirmés s’élève à 106 097 dont 243 nouveaux cas.

Les nouveaux chiffres portent le nombre total des décès depuis le début de la pandémie en Algérie à 2871.

Tandis que, le nombre des patients guéris est passé à 72 336, selon les précisions données par le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Dr Djalel Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie Covid-19 en Algérie, a rappelé la nécessité de ne pas baisser de vigilance, et il a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen le respect des règles d’hygiène et de prévention, comme le port du masque, la distanciation physique et le lavage récurrent des mains.